Guai per il nuovo gruppo dei voltagabbana: "Grave caso di conflitto di interessi"

La mattinata è iniziata con una buona notizia per Giuseppe Conte: al Senato si è costituito ufficialmente il nuovo gruppo parlamentare dei responsabili. Nella serata di ieri è stato raggiunto il numero base di dieci senatori e così è stato possibile partorire il gruppo denominato "Europeisti Maie-Centro Democratico". Ne fanno parte Maurizio Buccarella, Adriano Cario, Andrea Causin (vicepresidente), Saverio De Bonis, Gregorio De Falco, Raffaele Fantetti (presidente), Gianni Marilotti, Ricardo Merlo, Maria Rosaria Rossi e Tatjana Rojc. I numeri a Palazzo Madama comunque non hanno segnato una variazione significativa: al premier mancano ancora 7 voti per avere la maggioranza assoluta. A questo si aggiunge però una grana che complica la nascita dell'ala pronta a rendersi partecipe di un eventuale Conte-ter.

Il fatto coinvolgerebbe Ricardo Merlo, che con la sua sigla Maie (Movimento associativo italiani all'estero) ha permesso la nascita del gruppo di "responsabili europeisti". A puntare il dito nei suoi confronti è stato Giovanbattista Fazzolari, secondo cui il sottosegretario agli Esteri " sarebbe coinvolto in un gravissimo caso di conflitto di interessi che potrebbe aver esposto l’Italia a ingerenze straniere ". Altro attore del caso sarebbe il dottor Daniel Oscar Ramundo, che " avrebbe ricoperto contemporaneamente il ruolo di segretario particolare del sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Ricardo Merlo, e di deputato del Parlamento del Mercosur, l'istituzione parlamentare del mercato comune dell'America Meridionale ".

Dal curriculum di Ramundo pubblicato sul sito del Ministero degli Affari esteri " risulta che si è dimesso dalla carica di deputato ", mentre sul sito del Mercosur " si evince che sia rimasto deputato fino al 31 dicembre del 2020 e cioè per l’intero periodo in cui è stato segretario particolare del sottosegretario Merlo ". Dunque l'accusa arrivata dal senatore di Fratelli d'Italia, qualora fosse effettivamente confermata, sarebbe gravissima: " Merlo e Ramundo, oltre ad aver dichiarato il falso, avrebbero esposto la nostra Nazione a possibili ingerenze e interferenze straniere ".

L'interrogazione al ministro

Fazzolari, responsabile nazionale del programma di Fratelli d'Italia, ha immediatamente presentato un'interrogazione a risposta scritta al ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. L'esponente del partito di Giorgia Meloni ha denunciato una " gravissima lesione di quei principi di legalità, lealtà e trasparenza che si sostanziano nel giuramento di fedeltà alla Repubblica, alla leale osservazione della Costituzione e delle leggi e dell'esercizio delle funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione che ogni membro del governo italiano è tenuto a prestare all'atto di insediamento ". Il timore di FdI è che possa emergere inoltre un eventuale " grave ed inaccettabile " rischio di un'esposizione degli interessi nazionali a possibili ingerenze da parte di paesi Terzi e organizzazioni internazionali " che perseguono finalità di carattere finanziario ed economico degli Stati che le compongono ".