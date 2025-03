Gualtieri sotto esame sui fondi alla piazza in favore dell'Europa

Ascolta ora 00:00 00:00

Una manifestazione spontanea. Una partecipazione senza il «cappello» dei partiti. La piazza (romana) per l'Europa dello scorso 15 marzo è stata definita un successo dagli ispiratori (a partire da Michele Serra). Restano in piedi, però, i dubbi sulla legittimità del finanziamento e dell'organizzazione. Di questi si è fatto carico il Comune di Roma. E da quando è emerso questo «retroscena» sono fioccati gli esposti per chiedere appunto alla magistratura contabile lumi sul fatto che per una manifestazione «politica» sono stati spesi soldi dei contribuenti (oltre 250mila euro). Una volta giunti a viale Mazzini, sede della Corte dei conti, gli esposti spetta ai magistrati valutarne peso e fondamento. Adesso inizia la procedura di routine in questi casi con la valutazione degli esposti come da Codice di giustizia contabile.

Oltre la procedura dei magistrati contabili resta anche la questione prettamente politica. Con i partiti di maggioranza che hanno puntato l'indice contro l'amministrazione capitolina guidata dal dem Roberto Gualtieri (foto). Il capogruppo dei senatori azzurri, Maurizio Gasparri, chiama in casa anche piazzale Clodio.

«Come intende agire la Procura della Repubblica di Roma dopo lo scandalo della manifestazione di sinistra in Piazza del Popolo?», si chiede il senatore di Forza Italia che aggiunge: «Apprendo con soddisfazione che la Corte dei Conti ha avviato un'inchiesta per verificare le spese del sindaco Gualtieri. Vogliamo sapere se e per quale ragione i cittadini avrebbero dovuto finanziare con i loro soldi una manifestazione ideata da Michele Serra».