Guardian via da "X". "Social tossico". Lui: "Propaganda"

Tutti in fuga da X. La vittoria elettorale di Donald Trump e lo stresso legame con Elon Musk, che ha attivamente contribuito alla campagna elettorale del tycoon sta spingendo i delusi e gli impauriti ad abbandonare X, la piattaforma social che fu Twitter e che appartiene proprio al miliardario di origini sudafricane. Tra i primi a dire addio al social è il quotidiano inglese The Guardian, che ha ieri annunciato che non pubblicherà più contenuti sulla piattaforma social dai suoi account ufficiali, ritenendo che i vantaggi di essere sulla piattaforma precedentemente chiamata Twitter siano ora superati dagli aspetti negativi, a causa dei «contenuti spesso inquietanti» presenti su di essa, facendo riferimento in particolare a quelli cospirazionisti, sovranisti e razzisti. «La campagna elettorale presidenziale degli Stati Uniti - fa sapere il quotidiano londinese - è servita solo a sottolineare ciò che abbiamo considerato per molto tempo: che X è una piattaforma mediatica tossica e che il suo proprietario, Elon Musk, è stato in grado di usare la sua influenza per plasmare il discorso politico». Il Guardian ha più di 80 account su X con circa 27 milioni di follower. Il Guardian ha affermato che gli utenti di X saranno comunque in grado di condividere i suoi articoli sulla piattaforma e che i post su X saranno occasionalmente utilizzati come fonti di notizie. I giornalisti saranno anche autorizzati a usare il social. Al Guardian Musk ha risposto così, ovviamente su X: «Sono una macchina di propaganda laboriosamente vile. Sono irrilevanti».

Ma la lista dei «dimissionari» da X è lunga e avviene soprattutto in Europa, dove gli utenti negli ultimi dodici mesi sono passati da 126 a 109 milioni.

E questo esodo sta facendo la fortuna di Bluesky, il social nato come un progetto collaterale di Twitter e ora del tutto autonomo. Bluesky ha guadagnato più di 700mila nuovi utenti la settimana successiva alle elezioni negli Usa e ha raggiunto i 14,5 milioni di utenti in tutto il mondo. A settembre ne aveva 9.