Alla guida ubriaca, muoiono una 20enne e un bimbo di 16 mesi

Drammatico incidente domenica all'alba sulla strada statale 624 Palermo Sciacca nel quale hanno perso la vita una ragazza di 20 anni e un bimbo di appena 16 mesi, figlio della conducente rimasta ferita, di 23 anni. Tutti appartenenti ad una famiglia di origini marocchine residente da anni a San Giuseppe Jato.

La tragedia è avvenuta poco prima delle quattro del mattino, all'altezza di Giacalone. La donna che era alla guida della Fiat Punto sulla quale viaggiavano tutte le persone coinvolte nello scontro si sarebbe messa al volante ubriaca. Secondo i carabinieri aveva un tasso alcolemico superiore alla norma e forse per questo potrebbe aver perso il controllo del veicolo, facendo finire il mezzo contro il guardrail. Anche se le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento e bisogna aspettare l'esito degli esami disposti dalla magistratura e i rilievi tecnici per formulare ipotesi precise. L'auto, comunque, è finita contro il guardrail. Un urto violentissimo nel quale la ventenne, Selma El Mouakit (nella foto), e il bimbo, Abd Rahim Gharsallah, che sedevano davanti sul lato passeggero, sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo sfondando il parabrezza e morendo sul colpo. Sul sedile posteriore viaggiava una ragazza di 21 anni in avanzato stato di gravidanza, ricoverata in codice giallo all'ospedale civico di Palermo insieme alla 23enne che guidava, quest'ultima in prognosi riservata. Le ragazze avevano trascorso la notte a Palermo e stavano tornando verso casa, a Partinico. I soccorritori del 118, purtroppo, hanno potuto solo constatare i due decessi.

Il paese è in lutto. «Quella delle ragazze è una famiglia di origini marocchine ben integrata. I nonni sono arrivati in paese 40 anni fa, persone per bene. La nonna ha sempre fatto la collaboratrice domestica, il nonno lavora nei mercatini. Sono tutti molto conosciuti in paese e rispettati», spiega il sindaco Giuseppe Siviglia.

In un altro incidente, questa volta nel padovano, è morta un'altra giovanissima. Nella notte tra sabato e domenica, lungo la strada statale 16 Adriatica, a Maserà di Padova, c'è stato uno scontro frontale tra due auto in cui è rimasta vittima una ragazza di 19 anni. Sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autogru per liberare la conducente rimasta incastrata nell'abitacolo della macchina, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte della giovane.

Ferito l'autista dell'altra auto, che è stato trasferito in ospedale. Sempre nel Padovano, poco dopo l'alba, un uomo di 44 anni è morto alla guida di Una Fiat Punto e una donna a bordo di una Mini Cooper è rimasta ferita in un incidente lungo la SP 93.