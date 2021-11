Riecco la priorità dei 5 Stelle: liberalizzare la cannabis

Ci risiamo: il tema della legalizzazione della cannabis è pronta a tornare sui principali tavoli di discussione della politica. Evidentemente non è bastata la raccolta firme che ha superato la soglia minima di 500mila adesioni prevista dalla legge sui referendum. Ora il Movimento 5 Stelle ha fretta e propone ancora una volta quello che da sempre rappresenta uno dei tanti cavalli di battaglia propinati in campagna elettorale e non solo. E così i grillini tornano alla carica, ponendo la questione sulla scrivania delle priorità su cui - a loro giudizio - occorrerebbe accelerare.

La priorità del M5S

I pentastellati non ne hanno mai fatto mistero: puntano alla legalizzazione delle droghe leggere. A esprimersi in tal senso è stata Fabiana Dadone, ministro delle Politiche giovanili in quota M5S, secondo cui " bisogna ragionare di droghe spogliandoci delle ideologie ". I grillini continuano a dire stop al proibizionismo e sono decisi nel perseguire la loro strada, puntando magari alla sponda dei compagni del Partito democratico e del fronte progressista.

La Dadone, che nella scorsa legislatura ha già sottoscritto una proposta di legge sulla coltivazione e l'uso personale, ritiene che il referendum sia uno strumento democratico che consentirebbe di colmare il divario tra l'apertura dei cittadini e l'atteggiamento oltranzista di alcuni partiti. " Il problema è che ogni volta che si parla di cannabis il dibattito diventa incandescente, si polarizza e si perde completamente di vista il resto ", ha dichiarato nell'intervista a La Repubblica.

Il ministro dunque sostiene che il dibattito sia inquinato, contaminato da posizioni contrarie che troverebbero radici nei pregiudizi. In realtà i dubbi del centrodestra riguardano non solo il merito della questione, ma anche il fatto che in tempi di pandemia andrebbero affrontati ben altri problemi. Anche Enrico Letta, segretario del Pd, ha gelato i 5 Stelle. " Sono iniziative prese da altri. Rifletteremo nelle prossime settimane su quale atteggiamento tenere ", aveva risposto a chi gli chiedeva la posizione dei dem sui referendum su eutanasia e cannabis.

Il "caso Dadone"

Ad aprile 2021 aveva fatto discutere la scelta di affidare alla Dadone le deleghe alle politiche antidroga, viste le sue idee antiproibizioniste sulla cannabis. I 5 Stelle avevano preso subito la palla al balzo: Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, aveva fatto sapere di essere pronto a calendarizzare la proposta di legge per inserire nel nostro ordinamento i principi relativi alla coltivazione a uso personale e il diritto dei malati a curarsi con la cannabis.