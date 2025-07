Il consolato visita gli italiani reclusi

Il consolato italiano a Miami è riuscito a visitare i due connazionali detenuti ad "Alligator Alcatraz", nome evocativo con cui lo stesso Donald Trump ha ribattezzato il centro di detenzione per migranti che sorge nelle famose Everglades, paludi della Florida popolate da alligatori, coccodrilli e pitoni, descritto da uno dei due - addirittura - come "un campo di concentramento".

I rappresentanti consolari, secondo fonti informate, hanno visitato sia Fernando Eduardo Artese che Gaetano Cateno Mirabella Costa. E secondo un primo riscontro, i due connazionali sono in buono stato, anche se le condizioni nella struttura sono particolarmente dure, tanto che è stata chiesta alle autorità statunitense un'ulteriore e accurata verifica delle condizioni sanitarie. La Farnesina sarebbe anche riuscita a ricostruire tutti i passaggi giudiziari e le istituzioni con cui interagire (rispettando le nuove norme americane) per arrivare a una rapida definizione delle posizioni.

Fin dalla notizia che due italiani si trovano in Florida, la Farnesina sta seguendo il caso assieme al consolato a Miami e all'ambasciata a Washington, concentrandosi in particolare sullo stato di salute dei due e sulle tempistiche del rimpatrio in Italia.

Artese dovrebbe essere espulso verso l'Italia molto presto, perché la sua posizione prevede solo la violazione delle leggi sull'immigrazione, e ciò porterebbe direttamente all'espulsione. L'altro connazionale, Mirabella Costa, dovrà presentarsi davanti a un giudice che gli contesterà i reati che gli sono addebitati. Il procedimento sarà quindi più lungo.

Ma nel frattempo il consolato ha chiesto che entrambi siano velocemente trasferiti, prima del rimpatrio, da Alligator Alcatraz a un'altra struttura gestita dall'Ice (agenzia federale Usa deputata al controllo dell'immigrazione). A uno dei due connazionali che aveva il passaporto scaduto è stato consegnato un nuovo documento temporaneo che le autorità della Florida hanno accettato e riconosciuto. Questo passaporto potrà accelerare le procedure.