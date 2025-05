I pm in difficoltà sul caso Santanchè

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova battuta d'arresto ieri al processo Visibilia per falso in bilancio che vede tra gli imputati il ministro Daniela Santanchè (nella foto). I pm non depositano subito i «nuovi» capi di imputazione, riformulati con le modifiche ordinate dal giudice Giuseppe Cernuto la volta scorsa. Poi però, quando l'avvocato Federico Cecconi, uno dei difensori, fa notare che non è possibile procedere con eventuali contestazioni alle costituzioni di parte civile senza prima conoscere le riformulazioni, la Corte si convince e i pm sono ancora una volta in difficoltà. Il giudice li deve sollecitare a scoprire le carte. Da qui, prima, una pausa di un'ora e, poi, il rinvio al 10 giugno, come chiesto dalle difese.

All'inizio il presidente della Seconda sezione riconosce che la Procura «è effettivamente incorsa in un errore» dopo la conclusione delle indagini e nelle notifiche alle parti. L'errore è stato però «sanato» e quindi rigetta l'istanza difensiva di dichiarare nullo il decreto di rinvio a giudizio. Poi si passa, appunto, ai capi di imputazione riscritti. Per i pm Luigi Luzi e Marina Gravina si parla di «precisazioni, non sostanziali», per le difese al contrario di «nuove contestazioni» che riguardano alcuni degli imputati (non Santanchè). In una parte «del capo di imputazione - spiega l'avvocato Antonella Augimeri che assiste l'ex consigliere di Visibilia, Massimo Cipriani - si parla di bilancio consolidato, mentre nel vecchio si faceva riferimento solo al bilancio di esercizio. Il bilancio consolidato ha regole e procedure completamente diverse, abbiamo la necessità di tempo per analizzare il nuovo capo d'imputazione, depositato solo oggi (ieri, ndr).

Per noi cambia molto, perché gli imputati cui si riferisce questa accusa hanno diritto alle prerogative difensive, per esempio possono integrare la lista testimoniale» o accedere a riti alternativi. Anche il Tribunale farà le proprie valutazioni sulle modifiche.