I segreti dell'eclissi

È uno dei fenomeni più affascinanti e misteriosi in natura: preziosissimi e interminabili minuti durante i quali il sole viene oscurato totalmente dalla luna, trasformando il giorno in notte. Domani gli abitanti del Nordamerica potranno godere dello spettacolo dell'eclissi totale per quattro minuti, ed è già partita la corsa per accaparrarsi un posto in prima fila perfino alle cascate del Niagara.

Perché dietro l'oscuramento del disco solare si celano miti, leggende, curiosità, ma anche tante potenziali nuove ricerche scientifiche in grado di svelare alcuni segreti dell'universo. Per questo ad affollare i siti nei quali l'eclissi totale mostrerà tutto il suo fascino non saranno solo curiosi e appassionati del cielo. Migliaia di ricercatori sono, infatti, già al lavoro per mettere a punto test impossibili da replicare in altri momenti: alcuni faranno volare alcuni razzi sul percorso dell'eclissi, altri si chiuderanno negli zoo per osservare il comportamento degli animali, altri ancora invieranno segnali radio in tutto il mondo e scruteranno lo spazio con enormi telecamere. Nella speranza che un'eruzione solare o qualche nuvola più insistente non rovini la festa.

E così, per esempio, un docente dell'università del North Carolina sarà in Texas, in compagnia di gorilla, giraffe e tartarughe delle Galapagos presenti nello zoo di Fort Worth. La speranza è che riaccada quanto osservato nel 2017 quando, proprio durante un'eclissi totale di sole, le testuggini cominciarono ad accoppiarsi. Altri animali potrebbero mostrare evidenti segni di ansia, impauriti che da cielo possa arrivare qualche predatore minaccioso, mentre i gorilla potrebbero mandare in tilt il loro ritmo sonno-veglia.

Animali a parte, quando sulla Terra calerà l'oscurità in pieno giorno scienziati provenienti da ogni parte del mondo cercheranno una parte del sole sotto osservazione da secoli: la sua atmosfera, conosciuta anche come corona, e costituita da plasma magnetizzato a un milione di gradi Celsius. Alcuni di loro, come i ricercatori dell'università del Galles e quelli della Nasa, sperano di riuscire a comprendere meglio il vento solare, altri proveranno a capire il motivo per cui la corona sembra essere molto più calda della superficie del sole o, ancora, il segreto dell'espulsione di massa coronale, che avviene quando enormi nubi di plasma vengono lanciate dall'atmosfera nello spazio. Ma ci sono anche altri esperimenti in attesa di dare i loro risultati, come quelli relativi alle telecomunicazioni, che cercano di capire in che modo l'attività della luna sul sole sia in grado di creare problemi.

Ecco perché, proprio durante l'eclissi, centinaia di radioamatori si uniranno a un gruppo di ascolto e si invieranno segnali in tutto il mondo. E poi naturalmente c'è la Nasa che, lungo il percorso compiuto dall'eclissi, farà volare i suoi jet Wb-57 per scattare foto eccezionali da un'altezza di 15.240 metri. L'obiettivo, in questo caso, è studiare un particolare anello di polvere presente intorno al sole e cercare nuovi asteroidi che potrebbero orbitare nelle vicinanze. Uno strumento a bordo velivoli, chiamato spettrometro, aiuterà inoltre a saperne di più sulle misteriose esplosioni di materiale solare.

Insomma per curiosi, amatori e scienziati di ogni parte del globo, il conto alla rovescia è cominciato.