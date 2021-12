Immacolata al gelo. E Milano aspetta la neve

Il maltempo colpirà il nostro Paese per tutte la settimana. Solo ieri il tempo si è presentato più soleggiato ma con intense gelate notturne. Da oggi, giorno dell'Immacolata, è attesa infatti una forte perturbazione che porterà neve fino in pianura in Piemonte e Lombardia (per oggi a Milano è già pronto il piano-neve) e probabilmente anche Liguria e Veneto.

Ribadiscono gli esperti: «Al Nord seguirà una fase di freddo polare con nebbia ghiacciata. Forti piogge al Centro Sud.

Insomma, se le previsioni meteo non falliranno (cosa improbabile ma non impossibile) già da oggi ci troveremo nel pieno della «tempesta dell'Immacolata» con neve fino in pianura al Nord.

Nel frattempo venti meridionali porteranno un deciso peggioramento del tempo sull'area tirrenica (Sardegna, Toscana e Lazio e sulla Campania). Da ieri il Maestrale soffia impetuoso spazzando via le nubi su quasi tutte le regioni, ma ciò ha fatto abbassare sensibilmente le temperature.

Anche dopo l'Immacolata la situazione non migliorerà: dal 9 dicembre un vortice ciclonico si formerà sul basso Tirreno innescando una fase di maltempo al Centrosud dove oltre alle piogge battenti cadrà la neve a bassa quota.

Per domani gli esperti del meteo prevedono una giornata «senza precipitazioni al Nord ma farà molto freddo». È facile immaginare che Milano, anche a causa della probabile neve al suolo, vivrà delle giornate di ghiaccio con temperature sottozero anche di giorno. Una condizione climatica che certo non aiuterà i milanesi a vivere in maniera confortante il rito dello shopping natalizio che in questi giorni nel capoluogo lombardo sta vivendo con la tradizionale fiera degli o bej o bej e con il tradizionale appuntamento dell'Artigianato in Fiera i suoi momenti clou.

Tutto, parzialmente, rovinato non solo dalle temperature glaciali, ma anche dalla neve (qualora arrivasse davvero) e dal fastidioso fenomeno della nebbia ghiacciata.

Ma a passarsela male non saranno soltanto i milanesi: gelate notturne estese interesseranno infatti tutte le regioni settentrionali e le zone interne del Centro.

Mal comune, mezzo gaudio. Un proverbio valido tutto l'anno e che non fa eccezione neppure a Natale.