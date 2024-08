Incidente a Senigallia, coppia di ciclisti muore travolta da un'auto

Ascolta ora 00:00 00:00

Ciclisti travolti da un 19enne neopatentato sulla statale 16 adriatica. Sono morti sul colpo Marco Torcianti, 47 anni, e sua moglie Sara Ragni, 36 anni, sposati da 8 mesi. Un'auto, contromano, si è schiantata sui due mentre percorrevano, ieri mattina, il tratto tra Marzocca e Senigallia, all'altezza della rotatoria del Ciarnin e del distributore di gas metano. L'auto che, dalle testimonianze e dalle riprese delle videocamere procedeva in direzione nord ma nella corsia opposta, una Opel Corsa rossa, si è fermata non prima di aver travolto altre due auto, una Peugeot e una Citroen. Alla guida un giovane di Milano residente nel pesarese con accanto una ragazza. Non è chiaro cosa sia accaduto esattamente, visto che il tratto del drammatico incidente è rettilineo, il limite è di 70 chilometri orari e l'auto non andava a forte velocità. Sul posto nessun segno di frenata. Un malore, un colpo di sonno o una distrazione da telefonino? Oppure il 19enne è stato costretto a sterzare, invadendo l'altra corsia, per evitare un ostacolo? Sul posto le ambulanze del 118 allertate dagli automobilisti di passaggio. Sui ciclisti nessun documento, tanto che la stradale di Ancona sulle prime non riesce a identificarli. Nelle bici, due modelli professionali in carbonio, l'unico indizio: il nome del negozio specializzato in bici da corsa e da mountain bike, Cingolani Bike Shop di Pianello di Ostra, Senigallia. Ma il negozio è chiuso per ferie. Improvvisamente squilla un telefono cellulare dei due. È un amico che prova a contattare Marco e Sara. Gli risponde un agente che lo mette al corrente della disgrazia. Un dramma per Polverigi, la cittadina dell'entroterra anconetano dove vivevano le vittime. Una tragedia che ha colpito una coppia di giovani - spiega il sindaco Daniele Carrnevali - che avevo sposato a dicembre con una cerimonia civile molto toccante. La famiglia della 36enne è originaria di Agugliano, quella del marito di Camerata Picena. Quattro i feriti portati all'ospedale di Senigallia: il ragazzo alla guida che nell'impatto ha sfondato il parabrezza, la sua amica e un uomo con il figlio piccolo che viaggiavano su una delle auto coinvolte. I rilievi della stradale sono proseguiti fino al pomeriggio, serviranno per stabilire dinamica e responsabilità dell'accaduto. Dal canto suo la Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per duplice omicidio stradale con l'unico indagato, il 19enne. Eseguiti su di lui i prelievi necessari per stabilire, inoltre, se era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Risultato negativo all'alcol test eseguito sul posto, tanto che non è scattato l'arresto in flagranza.

Gli inquirenti avrebbero sequestrato però il suo smartphone per verificare se, al momento dell'impatto, il neopatentato stava chattando o navigando in rete. La statale è rimasta chiusa per ore, il traffico deviato sulla A14.