Pure Mentana stronca le ingerenze estere: "Ingiustificata superiorità"

" Vogliamo lavorare con Roma ma vigileremo su rispetto diritti e libertà ". Mentre l'Italia si prepara ad avere un nuovo governo secondo l'esito delle urne, dalla Francia è arrivato il primo sgarbo istituzionale firmato Laurence Boone. Come già avevamo ricostruito, la ministra per gli Affari europei del governo Macron su Repubblica si era lasciata andare a valutazioni estranee e non rischieste rispetto al suo ruolo di interlocutrice straniera. La sgrammaticatura non è sfuggita a Enrico Mentana, che per primo ha stigmatizzato quelle affermazioni.

Mentana bacchetta la ministra Boone

" Ora, premesso che pochi sapevano, anche in patria, dell'esistenza di questa gigante della difesa democratica, viene da chiedersi chi abbia mai conferito al governo francese il ruolo di vigilante dei diritti e delle libertà italiani ", ha osservato il giornalista sui social, riferendosi in tono pungente all'azzardo pronunciato dalla ministra transalpina. " È quel terribile complesso di ingiustificata superiorità che a volte coglie i nostri amati vicini francesi. Vicini appunto, non tutori. Sia noi sia voi abbiamo dimostrato di saper sbagliare e far bene da soli. È la libertà ", ha concluso in direttore del TgLa7 in un commento affidato ai social e accompagnato da reazioni di diverso tenore.

La mancata autostima tricolore

A fronte di diversi utenti che hanno plaudito allo sfogo del giornalista, ci sono stati anche alcuni commentatori (ostili a Giorgia Meloni) concordi con le parole di Laurence Boone. Al che, verrebbe da pensare che non esistono solo complessi di " ingiustificata superiorità " come quelli evocati da Mentana, ma anche istinti di mancata autostima secondo i quali gli altri Paesi avrebbero sempre qualcosa da doversi insegnare, soprattutto in materia di libertà e diritti. Diversamente, non si riuscirebbero a comprendere certi assordanti silenzi (soprattutto da parte della politica) rispetto a interferenze esterne non richieste.