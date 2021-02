Insulti a Giorgia Meloni, tre mesi di sospensione per il professore

Articolo in aggiornamento

Gli insulti in radio a Giorgia Meloni hanno avuto conseguenze per Giovanni Gozzini, professore di storia e storico dell'Università di Siena. Ieri, il docente aveva dichiarato di aver messo la sua testa a disposizione del rettore per preservare il buon nome dell'università. Nelle stesse ore, invece, Giorgia Meloni sottolineava la sua volontà di non voler chiedere personalmente provvedimenti per il professore che in diretta radiofonica l'aveva appellata con termini volgari e irripetibili. Da più parti erano piovute su Gozzini accuse di sessismo e misoginia, le sue parole contro il leader di Fratelli d'Italia ha avuto l'effetto di compattare la politica italiana bipartisan attorno alla figura di Giorgia Meloni, forse per la prima volta nonostante l'onorevole sia da anni sotto il fuoco incrociato degli insulti.