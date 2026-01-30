Caduto dal B&B. "Era già morto"

Si chiama Alexander Adarich, ha 54 anni ed è un ex banchiere di origine ucraina l'uomo precipitato, forse già morto, dalla finestra di un b&b nel pieno centro di Milano, in via Nerino, la sera di venerdì scorso. La sua identificazione rende possibile ora disporre l'autopsia sul cadavere.

L'esame, che non è ancora stato fissato, potrà confermare il sospetto degli inquirenti, ossia che Adarich fosse già morto quando è precipitato dal quarto piano. La custode dello stabile, richiamata in cortile dal tonfo, quella sera aveva visto un uomo prima affacciarsi dalla finestra della struttura ricettiva e poi scendere le scale e andarsene, dopo averle chiesto in inglese cosa fosse successo. Dalle immagini riprese subito dopo delle telecamere di sorveglianza si notano poi due uomini che si allontanano dal palazzo di via Nerino. Gli investigatori, coordinati dal pm di Milano Rosario Ferracane, stanno lavorando alla loro identificazione.

L'ipotesi è che nell'appartamento preso in affitto per due giorni tramite la piattaforma "Airbnb" con un nome diverso da quello della vittima, Adarich avesse un appuntamento con chi poi lo ha eliminato e gettato dalla finestra nel tentativo di simulare un suicidio. Si sa che l'uomo d'affari ucraino era arrivato a Milano dalla Spagna (sembra che lì avesse la sua ultima residenza) e lì sarebbe dovuto tornare in serata, come ha raccontato agli investigatori la sua seconda moglie, già sentita due volte.

Nella stanza del b&b gli investigatori hanno trovato diversi documenti d'identità con la foto della vittima, ma con nomi e nazionalità differenti. Adarich, con cittadinanza anche rumena, fino al 2020 è stato proprietario della banca commerciale ucraina Fidobank. Negli anni successivi il suo nome ricompare legato a società con sede in Lussemburgo. Ignoti per ora i suoi legami con Milano.

Al di là delle lesioni dovute alla

caduta, Adarich aveva dei segni di costrizione al corpo, dimostrazione che era stato oggetto di violenza. Forse ha anche ricevuto dei colpi che potrebbero aver contribuito alla morte prima che precipitasse, o fosse buttato giù.