Sindaca accoltellata. Fermati i due figli

Berlino La vita scorre tranquilla a Herdecke, comune di 22.500 abitanti in Nordreno-Vestfalia. Provincia profonda tra case a graticcio e fabbriche come altrove nella Ruhr, storico distretto industriale della Germania. Fino a ieri, quando la quiete è stata stravolta dall'accoltellamento della sindaca Iris Stalzer del Partito socialdemocratico tedesco, eletta al ballottaggio il 28 settembre e in attesa di assumere l'incarico il primo novembre. Almeno dieci coltellate hanno raggiunto alla schiena e all'addome l'esponente della Spd, trovata grondante di sangue nella sua abitazione dai due figli, un 15enne e una 17enne, entrambi adottati, che hanno chiamato i soccorsi. Alla polizia il ragazzo ha riferito che la madre era stata aggredita da un gruppo di uomini nelle immediate vicinanze di casa, dove era riuscita a mettersi in salvo ferita. Trasportata in elicottero in ospedale, Stalzer è stata ricoverata in pericolo di vita in terapia intensiva.

Mentre la polizia avviava le indagini, in una Germania dove monta la polarizzazione si diffondeva la paura di un nuovo episodio di violenza politica, che proprio in Nordreno-Vestfalia era riesplosa già nel 2015. A Colonia il 17 ottobre di quell'anno, la candidata sindaca Henriette Reker, indipendente nelle file dei Verdi, fu gravemente ferita al collo con un coltello dall'estremista di destra Frank Steffen, poi condannato a 14 anni per tentato omicidio. Sopravvissuta, venne eletta e ancora amministra la metropoli dopo aver rivinto le comunali nel 2020.

Nel caso di Stalzer, gli inquirenti ritengono improbabile il movente politico e seguono la pista della violenza in famiglia. La versione data dal figlio vacilla perché non vi sono testimonianze di un'aggressione contro Stalzer e, soprattutto, perché la scorsa estate fu la figlia ad attaccare la madre adottiva con un coltello.

I sospetti si concentrano su di lei, probabilmente aiutata dal fratello. Mentre gli inquirenti valutano un collegamento tra i due episodi, i due adolescenti sono in stato di fermo per l'interrogatorio e l'acquisizione di prove.