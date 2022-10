"Le istituzioni vanno rispettate sempre". Siluro della Meloni contro la sinistra

Da due giorni, da sinistra non fanno altro che piovere critiche e insulti contro la coalizione. L'elezione di Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana come presidenti di Senato e Camera ha scatenato la rabbia della sinistra, le cui azioni hanno fatto reagire anche Giorgia Meloni, che dai social ha sbottato contro la valanga di critiche e accuse: " Agli esponenti di sinistra che stanno rilasciando dichiarazioni irrispettose verso i nuovi presidenti delle Camere, ricordo che le istituzioni vanno rispettate sempre e non solo quando sono loro espressione. Aggredirle in questo modo è un'offesa allo Stato e alla volontà popolare ".

Agli esponenti di sinistra che stanno rilasciando dichiarazioni irrispettose verso i nuovi presidenti delle Camere, ricordo che le istituzioni vanno rispettate sempre e non solo quando sono loro espressione. Aggredirle in questo modo è un’offesa allo Stato e alla volontà popolare — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 14, 2022

La premier in pectore per due giorni è rimasta in silenzio, aspettando che le due Camere arrivassero a una elezione dei presidenti, per mettere un ulteriore tassello nel cammino verso le consultazioni con Sergio Mattarella per la formazione del nuovo governo. Tuttavia, la quantità di odio riversata da ieri contro Fratelli d'Italia e contro la coalizione ha raggiunto un livello che non può essere accettato da Giorgia Meloni, che ha chiesto alle opposizioni il rispetto delle istituzioni che si vanno formando. Un atteggiamento ormai noto, quello della sinistra, incapace di accettare la sconfitta e di rispettare il volere popolare o, in questo caso, dei rappresentanti del popolo.