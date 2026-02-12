Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Politica internazionale |L'intervista a Thierry Lafont

"Italia paradigma della droite vincente. Per la Francia spero nella stessa svolta"

Il capo dell'Issep Thierry Lafont: "Le idee conservatrici vincono"

"Italia paradigma della droite vincente. Per la Francia spero nella stessa svolta"
00:00 00:00

Thierry Lafont è il presidente del board dell'Issep, l'Institut de Sciences Sociales, Economiques et Politiques francese che svolge un ruolo importante nel panorama conservatore d'oltralpe.

Presidente, sta finalmente nascendo l'Europa dei conservatori grazie a Giorgia Meloni?

"Sì, Giorgia Meloni è l'esempio del successo dei conservatori con una forte stabilità in Italia e in Europa. È una figura chiave che sta ottenendo con la sua coalizione importanti risultati sia a livello europeo sia in Italia ma c'è una tendenza che riguarda tutta Europa come testimonia il risultato del voto in Aragona e la crescita della destra in Portogallo".

Al tempo stesso assistiamo a una crisi dei leader progressisti. A cosa è dovuta?

"Ci sono ragioni comuni e ragioni specifiche di questa crisi. Quelle comuni sono il successo delle idee conservatrici, la maggioranza della popolazione in Europa si sta muovendo verso posizioni conservatrici su molti temi come l'immigrazione o la stabilità demografica, le idee di sinistra che hanno dominato i media e il dibattito pubblico per anni sono in crisi. Ci sono poi ragioni che riguardano le singole nazioni: in Francia Macron ha esaurito il suo potere e consenso dopo anni di governo, in Gran Bretagna Starmer è stato eletto anche dai delusi del Conservative party che ora sono pentiti, mentre Sánchez è ostaggio dei partiti autonomisti".

In Francia avremo un futuro governo di destra?

"Lo spero, il trend è questo e vediamo vari segnali elettorali incoraggianti. In Francia c'è però un sistema che può creare coalizioni negative ma, quando parliamo dell'idea di un centrodestra simile a quello italiano, le cose cambiano per gli elettori di destra. In ogni caso l'immigrazione giocherà un ruolo centrale, è un tema importante per tutti e la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon vuole mobilitare l'elettorato di origine straniera che non vota, non sarà facile".

L'elezione di un presidente conservatore possa accrescere le relazioni tra Italia e Francia?

"C'è una prossimità tra le nostre nazioni e una storica amicizia ma tra la Meloni e Macron non è mai scattata una vera alchimia.

Oggi la Francia è debole economicamente ma relativamente forte sulla difesa in un'Europa che è scarsa su questo tema, inoltre la Francia ha la deterrenza atomica che è importante in momenti difficili. La Meloni ha ridato credibilità all'Italia, spero ci sia un leader che faccia lo stesso in Francia".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica