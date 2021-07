Japino: "Raffaella ci ha lasciati. Se ne è andata in un mondo migliore"

Raffaella Carrà è morta questo pomeriggio. Aveva 78 anni. «Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre», ha annunciato Sergio Japino, suo ex compagno e amico».

La grande artista - aggiunge la nota con cui Japino ha annunciato la morte di Raffaella Carrà, «si è spenta alle ore 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia. Una forza inarrestabile la sua, che l'ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all'ultimo non l'ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. L'ennesimo gesto d'amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l'affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei. Donna fuori dal comune eppure dotata di spiazzante semplicità, non aveva avuto figli ma di figli - diceva sempre lei - ne aveva a migliaia, come i 150mila fatti adottare a distanza grazie ad Amore, il programma che più di tutti le era rimasto nel cuore». Al dolore di Japino, si uniscono «gli adorati nipoti Federica e Matteo, Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, li amici di una vita e i collaboratori più stretti». Le esequie saranno definite a breve. «Nelle sue ultime disposizioni - si legge ancora nella nota - Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un'urna per contenere le sue ceneri. Nell'ora più triste, sempre unica e inimitabile, come la sua travolgente risata .Ed è così che noi tutti vogliamo ricordarla. Ciao Raffaella», conclude il comunicato.

Raffaella Maria Roberta Pelloni, questo il suo vero nome, era nata a Bologna il 18 giugno del 1943. Showgirl, ballerina, cantante, attrice, conduttrice e autrice: sapeva fare tutto. E faceva tutto bene. Era la regina della televisione italiana, e probabilmente lo sarà per lungo tempo. Provocatrice e rassicurante al tempo stesso ha saputo farsi amare da intere generazioni di italiani.

Recentemente si era parlato di un suo possibile ritorno in Rai, ma non c'erano più state notizie. Ora se ne è scoperto il motivo: Raffaella stava lottando con una malattia che ora ce l'ha portata via.