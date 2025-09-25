Jimmy Kimmel torna in tv, lacrime per Kirk e accuse: "Trump vuole cancellarmi"

C'era grande attesa e tutto è andato nel perfetto solco dei grandi show americani. Standing ovation, lacrime, scuse, frecciatine e quell'emozione immancabile della tv nei grandi ritorni seguiti al caos. Dopo le bufera per le frasi in diretta, gli attacchi di Trump e la sospensione del suo programma, Jimmy Kimmel è tornato in prima serata con il suo show. La bufera per le sue frasi su Charlie Kirk, il giovane attivista di destra ucciso è ancora attualissima e lui è scoppiato in lacrime spiegando che non stava cercando di scherzare sull'omicidio del giovane, con un monologo molto sentito. Ma che a Trump non è bastato e il presidente è tornato ad attaccare e criticare il comico e attore.

"Non è mai stata mia intenzione prendere alla leggera l'omicidio di un giovane", ha detto Kimmel con la voce rotta aggiungendo "non credo che ci sia nulla di divertente in questo né era mia intenzione incolpare alcun gruppo specifico per le azioni di quello che era ovviamente un individuo profondamente disturbato. Era proprio l'opposto di ciò che volevo dire", per poi elogiare la vedova dell'attivista. Chiarito il punto chiave, Kimmel non ha risparmiato frecciate ai suoi detrattori, Trump in primis. "Il nostro governo non dovrebbe avere il potere di controllare ciò che diciamo o non diciamo in televisione, e dobbiamo difendere questo principio. La verità è che non credo che le mie parole possano fare molta differenza: se vi piaccio, vi piaccio. Se no, non vi piaccio. Non ho la pretesa di cambiare l'opinione di nessuno", ha detto specificando che "questo programma non è importante. Quello che conta è vivere in un Paese che ci permette di avere un programma come questo". Kimmel ha poi criticato le affiliate del suo canale, ABC,che hanno eliminato il suo programma e attaccato direttamente Trump: "Ha provato in tutti i modi a cancellarmi. Invece ha costretto milioni di persone a guardare il mio programma. Ora forse vi tocca pubblicare i file su Epstein per distrarre il pubblico!". Lo show man ha poi ringraziato per tutta la solidarietà ricevuta da colleghi e rivali e anche da chi si è schiarato con lui come il senatore repubblicano Ted Cruz: "Ci vuole coraggio per parlare contro questa amministrazione".

Ma la battaglia dialettica con Trump rimane più che viva. Il tycoon, commentando il ritorno in tv di Kimmel, non ha usato (come abitudine) mezze parole: "Non riesco a credere che ABC Fake News abbia ridato il lavoro a Jimmy Kimmel.

La ABC aveva comunicato alla Casa Bianca che il suo show era stato cancellato!", ha scritto via social. "Penso che metteremo alla prova la ABC su questo. Vediamo come andrà". Benvenuti al più classico degli show americani. Dove una risata non seppellirà le polemiche.