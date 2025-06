Kaufmann, Giuli dà alla polizia i documenti sui suoi film

Francis Charles Kaufmann estradato in Italia. La Corte d'Appello di Larissa, in Grecia, ha dato il nulla osta per il rientro nella capitale del presunto assassino di Anastasia Trofimova, 28 anni, e della figlioletta Andromeda, 11 mesi. Pochi giorni e l'uomo, che si è opposto fermamente alla richiesta di giudizio in Italia, verrà portato a Roma. "Italiani tutti mafiosi" la sua dichiarazione durante l'interrogatorio di convalida nel carcere greco.

Intanto il Ministero della Cultura ha inviato al pm Giuseppe Cascini, tramite gli ufficiali di polizia della Direzione centrale anticrimine e dello stesso ministro Alessandro Giuli, i documenti relativi alla concessione nel 2020 degli oltre 863mila euro del tax credit alla fantomatica casa di produzione dell'indagato, la Tintagel Films Llc. Denaro ottenuto da Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, appoggiandosi a un coproduttore romano, Marco Perotti della Coevolutions srl, con il via libera del ministro della Cultura Dario Franceschini nel governo Conti bis. Soldi versati per un film mai girato e di cui si conosce solo il titolo, Stelle della Notte, e una trama strampalata, probabilmente scritta utilizzando l'AI. Rexal Ford, 46 anni, californiano, dalla sua stessa famiglia, madre e sei fratelli, viene considerato un soggetto molto pericoloso. Prima del 2019, quando ottiene una nuova identità e un nuovo passaporto, tenta di uccidere un fratello.

La madre, Charlene Kaufmann, ascoltata dall'FBI il 17 giugno, lo tiene lontano mandandogli ogni mese cinque, sei mila euro. "Un sadico violento dallo charme del diavolo" commenta la sorella Penelope ricordando quando Francis le frattura un dito per il solo gusto di farle male.

"Quando è ubriaco Charles è capace di uccidere" dicono i familiari che temevano potesse far del male ad Anastasia e alla piccola nata a Malta il 14 dicembre 2024. Rexal Ford, Michael Sterling, Arthur Redding, Matteo Capozzi gli alias utilizzati da Kaufmann per millantare credito e denaro. Ma è su Imdb pro, l'Internet movie database di Amazon, la "bibbia" del cinema, che Kaufmann si crea il curriculum giusto per assicurarsi consensi e denaro. Credenziali che, adesso, qualcuno sta cancellando una a una, come riporta in esclusiva Open. Attraverso varie identità lo pseudo regista appare in film diretti da Sorrentino (Youth) e Ridley Scott, al fianco di attori come Cate Blanchett, Remo Girone, Stefania Rocca ((Heaven) o Beyonce (Obsessed). Apparirebbe, poi, nell'ottavo episodio della quarta serie di Squadra Antimafia. Tutto inventato. Come la Tintagel Films con sede non a Malta ma, solo sulla carta, a Canterbury, nel Regno Unito.

Peccato che al 28 di St. Peter street non esista alcuna casa di produzione cinematografica.

Basta un semplice controllo per scoprire che la Tintagel Films a Canterbury non c'è mai stata. Eppure nessuno al Mic targato Franceschini l'ha mai verificato. Tanto da sborsare quasi un milione di euro a un falso regista per un film inesistente.