Il Kenya alza le tasse: assalto al Palazzo

Nelle immagini più iconiche trasmesse dal canale Citizen Tv si vede un parlamentare, Tindi Mwale, uscire di corsa, sfidando il lancio di pietre dei manifestanti. Sullo sfondo si intravedono due camionette della polizia in fiamme, e persone che portano sulle spalle sedie e mobili depredati durante la sommossa. È l'affresco emblematico di quanto sta accadendo a Nairobi, capitale del Kenya messa a ferro e a fuoco dalla popolazione dopo l'approvazione da parte del Governo di una discussa legge finanziaria. «Rage and courage» si legge su uno striscione dei manifestanti, anche se la rabbia sta prendendo di gran lunga il sopravvento sul coraggio. Nel pomeriggio, verso le 15 locali (le 14 in Italia) è stato preso d'assalto prima il municipio, poco dopo il Parlamento e in serata l'abitazione del ministro delle Finanze. La polizia, in assetto anti-sommossa, ha risposto esplodendo prima proiettili di gomma, per poi passare alle pallottole vere. Il bilancio parziale parla di 11 civili morti, di almeno 70 ricoverati negli ospedali di Nairobi e di una trentina di arresti. Fra i manifestanti feriti c'è anche la sorellastra dell'ex presidente americano Barack Obama, Rita Auma, figlia della prima moglie di Barack Obama Sr, il padre dell'ex leader democratico americano, che alla Cnn ha confermato il caos: «Non vedo più nulla, ci stanno tirando i lacrimogeni», ha raccontato.

Le proteste, iniziate la settimana scorsa, riguardavano solamente il dissenso per l'aumento delle tasse, ma nel tempo i manifestanti hanno iniziato a chiedere le dimissioni del presidente Ruto. Eletto nel settembre del 2022, Ruto aveva promesso di sostenere i lavoratori, ma negli ultimi anni molti di loro sono stati messi in difficoltà dall'aumento del costo della vita, dovuto a una serie di fattori fra cui la guerra in Ucraina e una siccità che dura ormai da oltre due anni. Il pacchetto legislativo, il cosiddetto Finance bill, si propone di aumentare le entrate per il 2024-2025 fino all'equivalente di 2,3 miliardi di dollari Usa con l'introduzione di nuove imposte, tra le quali quelle ecologiche, che provocheranno un incremento dei prezzi di beni come gli assorbenti e i pannolini. Da quando è diventato presidente, Ruto ha aumentato molto le tasse con l'obiettivo di risanare la complicata situazione finanziaria del Kenya e ridurre il suo debito pubblico, che ammonta all'equivalente di 75 miliardi di euro, più del 70% del suo Pil. A detta degli analisti della Banca Africana di Sviluppo tuttavia queste misure stanno ostacolando la crescita economica, mettendo in grave difficoltà milioni di persone.

Durante l'irruzione i parlamentari si sono dovuti rifugiare nei sotterranei della struttura mentre la polizia cercava di respingere all'esterno la folla. Assieme ai manifestanti ci sono anche rappresentanti del partito d'opposizione Orange Democratic Movement, guidato dall'ex premier Raila Odinga, che di fatto avrebbe gettato ulteriore benzina sul fuoco aizzando la popolazione. Proteste sono in corso nel quartiere centrale di Business District, così come in quelli poveri e periferici di Mitumba e Kibera. Sommosse anche nelle località di Eldoret (35 feriti), Muranga, Kiisi (aggrediti 2 parlamentari locali) e Mombasa. A Garissa, nel Kenya orientale, la polizia ha bloccato la strada principale verso il porto somalo di Kismayu. All'aeroporto internazionale «Kenyatta» di Nairobi i voli subiscono gravi ritardi per il caos a ridosso dell'hub che sta rallentando le operazioni d'imbarco. Saccheggiati e vandalizzati centri commerciali, banche e negozi di elettronica. Il segretario del gabinetto della Difesa Aden Duale ha annunciato il dispiegamento dei militari e il coprifuoco. La popolazione aveva iniziato a protestare pacificamente giovedì scorso, sperando che il Parlamento bocciasse la nuova finanziaria, votata ieri mattina, con l'esclusione delle accise sul pane e dell'imposta del 2,5% sul valore delle autovetture.

Mentre Ruto ha parlato in serata dalla tv di stato spiegando che a protestare sono stati «pericolosi criminali», la Conferenza dei vescovi cattolici l'ha esortato a rivedere la legge

finanziaria, dando la possibilità di una maggiore partecipazione pubblica nelle questioni decisionali. Condanna sull'uso della forza da parte di polizia e soldati è stata espressa dalle ambasciate Usa e britannica di Nairobi.