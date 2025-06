Il killer di Prato: "Ho ucciso le due escort ma non altre"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Si, ho ammazzato le due escort. Non ho altro da aggiungere». All'interrogatorio per la convalida del fermo, Vasile Frumuzache nega di aver commesso altri omicidi. Freddo e preciso nel ricostruire, fase per fase, l'uccisione sia di Denisa Maria Adas, 30 anni, che quella di Ana Maria Andrei, 27 anni, il 15 maggio una, il primo agosto scorso l'altra. Ma non dice altro. Al termine del procedimento il gip si riserva la decisione sulla richiesta di custodia cautelare del pm. Lo riferisce il suo legale, l'avvocato Diego Capano, aggiungendo che il suo assistito è molto provato fisicamente e psicologicamente dopo esser stato aggredito al volto con dell'olio bollente da un altro detenuto, cugino di Ana Maria. A scatenare la reazione dell'uomo, fatto su cui la Procura ha aperto un'indagine visto che Vasile doveva essere sottoposto a un regime di massima sorveglianza, la frase pronunciata mentre veniva condotto in cella nonostante le proteste degli altri carcerati: «Ce ne sono anche altre». Parole messe agli atti dell'inchiesta per il duplice omicidio e che fanno ipotizzare altre donne uccise non solo tra Prato e Pistoia ma in tutt'Italia. Le indagini si concentrano sui tabulati di Vasile degli ultimi 7 anni tra Toscana e Sicilia. Vasile arriva dalla Romania a 14 anni con i genitori e un fratello. Sposa una connazionale, Luisza, nascono due bambini e la famiglia resta a Trapani fino al 2022. «Accompagnava tutti i giorni i figli, di 4 e 5 anni, a scuola. Sempre preciso e puntuale» ricordano a Monsummano, Pistoia, dove gli Frumuzache si trasferiscono. Vasile è un padre e marito esemplare. Fino a quando moglie e figli restano a casa. Quando la donna si assenta per motivi di lavoro o di famiglia, diventa un altro. Frequenta escort, si assenta per ore, chiede giorni di ferie.

Come il 15 maggio quando uccide, smembrandone il corpo, Denisa. Le indagini puntano a scoprire altri delitti indagando sulle donne, soprattutto prostitute dell'Est, scomparse di recente. Solo in Toscana sono almeno quattro le Escort svanite nel nulla negli ultimi cinque anni.