"In Kosovo per garantire la stabilità Ue. Ma non c'è la Wagner al confine serbo"

Dall'ottobre scorso, il generale di Divisione Angelo Michele Ristuccia è alla guida di Kfor, la missione Nato in Kosovo. Un Paese eternamente in bilico in un'area, quella dei Balcani, percorsa da continue tensioni.

Ci può fare un bilancio?

«Si è trattato di mesi impegnativi. Già dalla fase preparatoria della missione tutti gli indicatori prospettavano lo sviluppo di una situazione complessa così come poi si è prospettata nella realtà».

Perché Kfor è ancora oggi importante?

«Sin dall'inizio della missione, Kfor opera in completa trasparenza, in aderenza alla risoluzione e con imparzialità nei rapporti con le diverse etnie presenti in Kosovo. La Nato continuerà a promuovere la stabilità, la sicurezza e la cooperazione nella regione».

Ciclicamente, si rivivono tensioni tra la popolazione serba e quella albanese. Ci sono rischi di una escalation?

«Gli avvenimenti degli ultimi mesi, le azioni unilaterali intraprese dalle parti, la retorica funzionale al solo proposito di catalizzare le audience interne e disarticolante del dialogo, l'incapacità di trovare soluzioni win-win, il rischio di errori di calcolo e di incomprensione, non consentono di escludere qualsiasi scenario. Da militare, mi preoccupo di preparare le mie unità ad affrontare il peggiore caso ipotizzabile. Ma sono convinto che lo scontro armato non sia nel volere e nell'interesse delle parti».

La guerra in Ucraina sta alterando gli equilibri in Kosovo?

«La guerra in Ucraina ha alterato gli equilibri mondiali e influenzato tutta l'Europa. In tale situazione il Kosovo, per la sua posizione geografica, è soggetto all'influenza di tutto ciò che accade ai margini del continente. La regione è sempre stata oggetto di forte competizione geopolitica. Come dichiarato dal Segretario generale, Jens Stoltenberg, la Nato esorta da tempo la Russia a svolgere un ruolo costruttivo nei Balcani occidentali; sebbene sembra che avvenga l'opposto».

Lo scorso novembre alcuni report dell'intelligence parlavano della presenza della Brigata Wagner al confine tra Serbia e Kosovo. È davvero così?

«In realtà non ne abbiamo evidenze, anche se i media ne fanno continua menzione, imputandone l'affiliazione al conflitto tra Russia e Ucraina. Seguiamo con attenzione la situazione, attenti a prevenire imprevisti sviluppi».

La Cina ha inviato missili alla Serbia. Come legge questa mossa?

«La Serbia è un Paese partner della Nato. La collaborazione, costruita negli ultimi decenni, è attagliata ai bisogni e alle necessità della Missione e porta benefici a entrambe le parti. La Nato rispetta la postura della Serbia».

Perché i Balcani sono così importanti per il nostro Paese?

«La storia contemporanea ci ha insegnato quanto la nostra sicurezza sia legata a quella di questa regione, soprattutto in un momento come quello attuale in cui, a una drammatica crisi che ha colpito il Vecchio continente, bisogna rispondere anche contribuendo alla stabilità del resto dell'Europa».