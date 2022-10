L’allarme di Piantedosi: "La paura non va strumentalizzata"

Appena entrato in carica, Matteo Piantedosi ha firmato una svolta al Viminale. Addio ai tempi di Luciana Lamorgese, l’ex prefetto di Roma ha messo a punto un piano per fermare l’immigrazione clandestina. Ma riflettori accesi anche sulla situazione interna, con il rischio di proteste legate alla strumentalizzazione della paura. Per il ministro dell’Interno, i primi segnali sono già stati registrati.

L’allarme di Piantedosi

Intervenuto alla cerimonia inaugurale dell'anno accademico della Scuola Superiore di Polizia a Roma, il titolare del Viminale ha esposto una riflessione sulla paura e in particolare sui suoi riverberi. “La crisi socioeconomica, l'invecchiamento della popolazione e la mancata cura del degrado urbano fanno aumentare la paura e questo è un tema di cui dobbiamo farci carico”, l’analisi di Piantedosi.

Il ministro ha rimarcato che se cresce la paura e aumenta la richiesta di sicurezza, è necessario “fare attenzione alla strumentalizzazione della paura” , evitando che ci sia perciò “un avvitamento della protesta”. “Ne abbiamo già qualche primo segnale” , il monito di Piantedosi nel corso del suo intervento: “Occorre equilibrio e moderazione” . L’ex prefetto ha ricordato inoltre che alcune strumentalizzazioni della paura sono già avvenute nel periodo della pandemia, in particolare nella Capitale.

Un monito preoccupante, che però non rappresenta una sorpresa. È da settimane, anzi mesi, che la sinistra soffia sul fuoco: dall'allarme fascismo al rischio per i diritti civili, passando per fake news e bufale all'ordine del giorno. L'odio rosso non si è fermato nemmeno dopo il 25 settembre, tra minacce di morte, offese e il ritorno delle intimidazioni firmate Brigate Rosse. C'è anche chi ha tirato in ballo il concetto di resistenza, totalmente a sproposito, per guadagnare un po' di visibilità dopo il tracollo registrato alle urne. Il risultato è questo: tensione continua e rischio escalation.

“Aumenta il degrado degli ambienti urbani”