"Complotto capitalista". L'ultima follia di Rizzo sull'ora legale

Diverse le proposte sul tavolo per tentare di arginare la crisi energetica, tra cui l’ipotesi di estendere l’ora legale tutto l’anno. Un suggerimento lanciato dalla Sima ( Società Italiana di Medicina Ambientale) che consentirebbe di risparmiare 500 milioni di euro. Da Forza Italia a Italia Viva, diversi partiti hanno risposto positivamente all’appello. Ma c’è anche chi pensa che l’ora legale sia semplicemente un complotto: parliamo di Marco Rizzo.

Già al centro delle polemiche per aver festeggiato la scomparsa di Mikhail Gorbaciov, il leader del Partito Comunista ha lanciato un’invettiva sui social network. “Il pensiero unico stravolge tutto” , l’esordio di Rizzo: “Scambieranno il giorno con la notte. Voglia una Italia Sovrana e Popolare per mandarli a casa”.

L’ora legale è una macchinazione capitalista, l’ultima trovata del politico torinese, ora alleato con movimenti e partiti anti-sistemi di ogni tipo. Da destra a sinistra, da su a giù: tra gli altri, Riconquistare l’Italia di Stefano D’Andrea e Azione Civile di Antonio Ingroia. Infatti, l’Italia Sovrana e Popolare citata da Rizzo nel suo post è il nome della creatura politica, in corsa alle politiche ma destinata a non superare l’1 per cento.

Come evidenziato in precedenza, la nuova battaglia di Rizzo è legata alla richiesta della Sima al governo di istituire l’ora legale tutto l’anno, abbandonando l’ormai consueto passaggio ora legale/ora solare. Gli esperti hanno rimarcato che nei 7 mesi del 2022 in cui era in vigore l’orale legale sono stati risparmiati 420 milioni di kilowattora di energia elettrica. Un risparmio di circa 190 milioni di euro, mica poco. Considerando gli attuali prezzi del gas, la stima è di 1 miliardo di euro solo nel primo biennio. Ma c’è chi grida al complotto, la fantasia del resto non ha limiti.