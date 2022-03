"La7" si aggiudica la serie con Zelensky

La7 non se l'è lasciata sfuggire. E neppure Netflix. Nella corsa ad accaparrarsi la serie più ricercata del momento, quella che ha come protagonista Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, in Italia l'ha spuntata la tv di Cairo, ma la trasmetterà anche la piattaforma pay che ne detiene i diritti internazionali. È la fiction satirica intitolata Servant of the People in cui l'eroe del momento (o, per i russi, il più odiato dei nemici) - che nella sua vita precedente faceva l'attore - interpreta il ruolo di un insegnate di Liceo che viene inaspettatamente eletto presidente. Proprio come gli è poi capitato nella realtà grazie alla popolarità che aveva raggiunto nella serie. «Sluha Narodu», questo il titolo originale, da giorni spopola in tutta Europa. Su La7 si vedrà in chiaro, su Netflix ovviamente in pay, ma non è stata ancora comunicata la data: sarà interessante vedere chi la trasmetterà per primo. Certo c'è da scommetterci che Enrico Mentana ci costruirà sopra delle lunghe serate televisive. Non solo per l'importanza del contenuto che documenta come un attore si sia trasformato in uno dei più importanti uomini politici del momento, ma anche per l'intreccio tra televisione, storia, realtà, fantasia. Zelensky è un mito mediatico: grazie al suo passato di attore e ballerino, alle sue doti dialettiche e affabulatorie, ha comunque vinto la guerra della comunicazione. Prodotta da Kvartal 95 e trasmessa in prima tv dalla Rete televisiva Ucraina 1+1 tra il 2015 e il 2019, Servant of the People - di cui Zelensky è protagonista, ideatore, regista e sceneggiatore - è anche uno spaccato della società ucraina e della corruzione che l'ha attraversata. Nella vicenda il professore diventa famoso perché in un video si scaglia contro oligarchi e politici corrotti. L'uomo qualunque Vassilj Petrovic Goloboroko diventa presidente e la sua ingenuità spiazza affaristi e mondo politico.