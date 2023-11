Ladri in casa Zaccagni. Bottino da 80mila euro

Ladri in azione in via della Camilluccia, a Roma Nord. Svaligiato l'appartamento di Mattia Zaccagni, il centrocampista della Lazio, e di sua moglie, l'influencer Chiara Nasti. Oltre 80mila euro il bottino dei malviventi, entrati in casa del calciatore approfittando di una breve assenza della famiglia. «Alle 20 sono andato a prendere Chiara e nostro figlio. Al rientro, un'ora dopo, erano spariti i nostri gioielli, borse firmate di mia moglie, il mio portafogli con le carte di credito», racconta Zaccagni agli agenti delle volanti. I ladri sarebbero entrati a colpo sicuro nell'abitazione del giocatore biancoceleste, probabilmente sorvegliata da tempo.

Un quartiere di alto profilo, del resto, quello della zona Cortina d'Ampezzo, più volte preso d'assalto dai professionisti del furto e della rapina. Ancora da quantificare il valore totale sottratto: oltre ai preziosi e alle borse griffate, i malviventi avrebbero portato via altri oggetti di valore. Immediata la reazione, ovviamente sui social, della Nasti. «Io, Thiago e Mattia stiamo bene - posta sul suo profilo Instagram nastilove - Per il resto si occuperà chi di dovere. L'unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell'estate e, nonostante questo, non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell'abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno». Fra le varie ipotesi degli investigatori, gli agenti del distretto Ponte Milvio, l'ombra di un basista a conoscenza del sistema di allarme, non attivato al momento del furto, e della precisa collocazione in casa dei gioielli. Sul posto gli uomini della Scientifica per i rilievi.

Zaccagni è solo l'ultimo dei calciatori presi di mira dai topi d'appartamento in tutt'Italia. Sempre a Roma, il 30 ottobre, viene svaligiata la villa sull'Appia Antica di Chris Smalling, il 34enne difensore della Roma. Per il giocatore inglese è il terzo assalto dopo la tentata rapina a mano armata subìta nell'aprile 2021 e un tentato furto sventato dalla vigilanza. A luglio vittima dei banditi è il portiere della nazionale Gigio Donnarumma rapinato, questa volta, nella sua casa di Parigi. Il giocatore del Paris Saint Germain e la compagna Alessia Elefante vengono aggrediti, immobilizzati e malmenati per un bottino di 500mila euro. Il 7 gennaio scorso è la volta dell'ex azzurro Antonio Floro Flores, derubato nella casa di Tricesimo, in provincia di Udine, di 80mila euro in oro, gioielli, abiti e borse firmate. Passano sei giorni e la vittima, questa volta, è il centrocampista sampdoriano Tomás Rincón. Nell'abitazione del venezuelano, in corso Italia a Genova, i ladri portano via 100mila euro tra contanti, gioielli e orologi di marca. Il 5 febbraio dello scorso anno tocca ad Hakan Çalhanolu, il centrocampista turco dell'Inter, che si ritrova la casa depredata al rientro dal derby giocato contro il Milan.