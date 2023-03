Ladro giù dal viadotto per sfuggire alla polizia. È in gravi condizioni

Inseguito dalla polizia dopo essere stato sorpreso a svaligiare un'auto si è gettato da un ponte cadendo in un terrapieno. Un volo di dieci metri che gli ha provocato gravi lesioni e gli è costato un ricovero in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La movimentata fuga e il rocambolesco inseguimento è avvenuto ieri a Savona. Protagonista un ragazzo italiano di 22 anni. Contusi anche due agenti di polizia la cui macchina è stata speronata.

Tutto ha avuto inizio poco dopo le 17 di ieri quando alla centrale operativa della questura è arrivata una richiesta di intervento in via Brilla per una persona che si aggirava con fare sospetto intorno ad alcune auto in sosta. La centrale ha inviato subito una volante, che ha intercettato il sospetto che stava svaligiando un'automobile. Alla vista della pattuglia il giovane si è messo alla guida di una Lancia Y ed è scappato, inseguito dagli agenti di polizia. Nella fuga è entrato in una stradina che credeva essere senza uscita. Mentre faceva inversione con una manovra spericolata si è trovato di fronte la volante e l'ha speronata, urtandone la parte posteriore destra. A quel punto, vedendosi senza via di fuga, ha abbandonato l'auto e ha rubato una bicicletta per continuare a fuggire, questa volta pedalando a più non posso. Ma i poliziotti non hanno mollato la presa e hanno continuato ad inseguirlo, anche con altre volanti nel frattempo giunte sul posto. È a questo punto che, quando il ladro ha capito che non avrebbe avuto scampo, ha lasciato la bicicletta e si è diretto verso il viadotto, lanciandosi di sotto. Cadendo, da un'altezza di circa una decina di metri, è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco, due ambulanze, l'automedica del 118, due pattuglie dei carabinieri e la polizia scientifica. Nell'incidente sono rimasti feriti i due agenti a bordo dell'auto. Ora la posizione del 22enne è al vaglio della polizia. Si indaga per capire i motivi della fuga e se la Lancia Y fosse o meno rubata.