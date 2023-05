L'affetto degli alleati "Forza Silvio, ti aspettiamo"

Lo aspettavano da tanto. Da 45 giorni, per essere precisi. Da quel 5 aprile che ha bloccato il respiro (metaforicamente) a tutti i dirigenti e parlamentari di Forza Italia e ai suoi colleghi senatori di tutti i partiti, anche quelli che al momento siedono all'opposizione. Silvio Berlusconi è tornato a casa e finalmente il suo respiro è tornato regolare ampio, dopo la polmonite e lo strascico di sofferenze e complicazioni provocate da una particolare forma di leucemia cronica.

I «bentornato» non si contano. E nemmeno quelli che sottolineano il fatto che il ritorno in campo del leader azzurro può determinare una nuova ripartenza non soltanto per tutto il centrodestra nei confronti del quale l'ex premier anche durante il ricovero al San Raffaele non ha mai smesso di essere un fruttifero pungolo.

I più tempestivi sono stati proprio gli alleati. «Ti aspettiamo in campo per combattere insieme tante battaglie» scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Stesso entusiasmo e stesso affetto da parte del leader leghista: «Bentornato a casa grande Silvio!», twitta Matteo Salvini. E il saluto del ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter è ancor più appassionato: «Bentornato a casa presidente!»

Tweet e post su tutti i social, comunicati stampa e lanci di agenzia danno il senso di un affetto e di un apprezzamento per l'ex premier che copre tutto l'arco parlamentare senza distinzione. Il presidente del Senato Ignazio La Russa: «L'augurio sincero, a nome mio e dei colleghi senatori, è di vederlo prestissimo a Palazzo Madama. Ti aspettiamo, Silvio!» «Bentornato a casa presidente. Sono felice - commenta il capogruppo a Montecitorio Paolo Barelli -, unitamente a tutti i tuoi deputati azzurri, di saperti finalmente a casa. Mai come ora siamo consapevoli dell'immenso sostegno che ci regali per affrontare le buone battaglie che Forza Italia porta avanti per il bene comune, per la gente, per il nostro Paese». «Tutta la Calabria ti abbraccia», twitta il presidente della Regione Roberto Occhiuto. «Il tuo rientro a casa scalda i cuori della nostra grande famiglia», commenta il ministro per le riforme Elisabetta Casellati.

«Bentornato Silvio!» è il coro che risuona in casa Forza Italia. La notizia delle dimissioni, infatti, fa tirare un sospiro di sollievo a big e peones, anche se l'ex premier dovrà continuare le cure a Villa San Martino e farsi monitorare per tenere sotto controllo il livello delle difese immunitarie, evitando stress da super lavoro. «Ora il presidente ha bisogno di tranquillità, ora sono attesi solo i parenti, com'è giusto che sia», spiegano da Arcore. Sarà duro, però, tenerlo a riposo. Lo dimostra la sua continua presenza anche durante il ricovero come sottolinea lo stesso Alessandro Cattaneo, vicecoordinatore nazionale degli azzurri: «Anche in questo periodo di ricovero ha dimostrato il suo coraggio e le sue incredibili capacità, un esempio per tutti noi».

Ma è un politico di lungo corso a sottolineare la portata politica di questo evento. Anche questa è fatta, Silvio è tornato a casa, mai ho visto tanto affetto verso Silvio e in generale verso un leader politico. «Mai ho visto tanto affetto verso Silvio e in generale verso un leader politico» scrive su Twitter Gianfranco Rotondi.

E i saluti e gli hurrà commossi arrivano da tutti i partiti. A iniziare dalle file dei suoi alleati di governo come Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. «Lo aspettiamo ancora, a fianco del governo, a combattere tante battaglie per il bene dell'Italia». «Spero di riabbracciarti presto», scrive sempre sui social il ministro della Difesa Guido Crosetto. «Hai ancora molto da dare», aggiunge il leader di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi. Ma in Senato lo aspettano con affetto e partecipazione anche gli avversari come Raffaella Paita, presidente dei senatori di Azione-Italia viva: «Bentornato a casa, presidente Berlusconi. La aspettiamo presto al Senato!»