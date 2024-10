Bonus Natale, come riceverlo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le prescrizioni per accedere al bonus Natale da 100 euro netti che sarà erogato a dicembre a tutti coloro che hanno una famiglia con un coniuge e almeno un figlio a carico nonché un reddito entro i 28mila euro lordi annui. Il beneficio sarà erogato insieme alla tredicesima e il beneficiario dovrà avere «capienza fiscale», ovvero un'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. Quanto al tetto dei 28mila euro, la circolare chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Sul coniuge fiscalmente a carico, invece, il documento precisa che non dev'essere legalmente ed effettivamente separato, mentre il figlio, anche se nato fuori del matrimonio, dev'essere riconosciuto, adottivo o affidato. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico. Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli).

In particolare, «il dipendente è tenuto a comunicare, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma». Il sostituto d'imposta riconoscerà l'indennità assieme alla tredicesima e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da compensare.