L'americano arrestato con la piccola in braccio durante un controllo

Ascolta ora 00:00 00:00

Aveva la bimba in braccio quando la polizia lo ha fermato in Largo Argentina, a Roma, il 5 giugno, due giorni prima del ritrovamento del cadavere della piccola, a poca distanza di quello della madre, tra la vegetazione di Villa Pamphili. Relax Ford, il 46enne americano arrestato venerdì sull'isola di Skiathos, in Grecia, con l'accusa di aver ucciso la bambina e il forte sospetto di avere eliminato anche la madre, era stato identificato più volte e poi lasciato andare dopo aver convinto gli agenti che erano una famigliola di turisti americani. Nella foto, la piccola indossa la tutina rosa, poi ritrovata in un secchio della villa.

Il 5 giugno il 47enne era solo con la bambina, come si vede nell'immagine inviata a Chi l'ha visto?. Quel giorno la mamma probabilmente era già morta, come stabilito dall'autopsia. Agli agenti

allertati da un addetto alla reception di un hotel del centro, che lo aveva sorpreso mentre cercava di salire ai piani, aveva detto che di essere un regista americano con sua figlia, e che la moglie era partita. Pochi giorni prima, il 20 maggio, nella vicina Campo de' Fiori, l'americano era stato già fermato dopo che alla polizia era arrivata la segnalazione di un uomo ubriaco che maltrattava una donna con una bambina in braccio. Aveva una ferita al capo, che disse di essersi procurato cadendo. Mostrò il passaporto e diede il nome di quella che diceva essere sua moglie, a suo dire americana come lui, ma priva di documenti. Anche questo episodio viene immortalato in una foto finita a «Chi l'ha visto?», dove si vede anche la donna. Il 30 maggio, nel mercato di via San Silverio, altro incontro ravvicinato con la polizia, che ancora una volta lo lascia andare.

Il 3 giugno i tre vengono avvistati di nuovo. La notte del 6 giugno alcuni testimoni racconteranno invece di aver visto un uomo nei pressi di Villa Pamphili che camminava con una bambina in braccio in «posizione innaturale».

In attesa che Ford venga estradato in Italia per essere interrogato, gli inquirenti stanno cercando di fare luce su questo personaggio misterioso, in giro per l'Europa da due anni. Aveva una Mastercard, con la quale ha acquistato il biglietto aereo per la Grecia, benché frequentasse le mense per i poveri, e durante la fuga ha cambiato varie schede telefoniche.