L'anziano scomparso ritrovato in un pozzo. Caso a "Chi l'ha visto"

È stato ritrovato morto Aniello Ambrosio, il pensionato di 71 anni scomparso da casa a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, il 20 febbraio scorso. Quel giorno si era allontanato da casa senza documenti e cellulare e da allora non si era saputo più nulla di lui, nonostante i ripetuti appelli della famiglia, che si era rivolta anche alla trasmissione Chi l'ha visto per cercarlo. Ieri pomeriggio la polizia ha trovato il suo corpo in un pozzo agricolo in un terreno nei pressi di Vasca Pianillo, in aperta campagna, nei dintorni della città dove l'uomo viveva con la moglie.

L'ultima ad averlo visto era stata una donna, sentita dagli inquirenti nei giorni scorsi, a cui l'anziano aveva chiesto un passaggio con l'auto, facendosi lasciare proprio in quella zona, che per giorni era stata battuta senza sosta dalle forze dell'ordine. Sono stati i familiari, portati sul luogo del ritrovamento dagli investigatori che stavano lavorando al caso, a riconoscere gli indumenti che Aniello indossava il giorno della scomparsa: un giubbotto e maglioncino blu sopra a pantaloni di velluto blu e scarpe da ginnastica grigie e bianche. Ieri, a fine turno, gli uomini del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano che stavano cercando l'uomo da tre settimane, sono ripassati in un'area già battuta e hanno scoperto il cadavere nel pozzo, che era risalito forse a causa delle piogge di questi giorni. Gli agenti hanno subito allertato i vigili del fuoco per il recupero della salma e la scientifica per i rilievi. Poi sono stati allertati i familiari per un primo sommario riconoscimento. Uno choc, per loro, avere la certezza che il corpo ritrovato fosse proprio quello di Aniello. In tutto questo tempo non avevano mai perso la speranza di poterlo ritrovare in vita. Adesso sul cadavere verrà effettuata l'autopsia per accertare le cause della morte e capire se si è trattato di un incidente o di un delitto.