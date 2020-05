L'armata buonista ora ''rosica'' per la trappola ''flop" su Salvini

Adesso l'armata buonista anti salviniana torna alla carica dopo lo stop inferto ai magistrati di Palermo che, con ogni forza, vorrebbero mandare a processo Matteo Salvini per il caso di Open Arms. I fan dell'immigrazione si sono, infatti, infuriati contro Italia Viva che oggi ha deciso di ''battere in ritirata'' astenendosi dal voto per l'immunità all'ex ministro dell'Interno.

Quello di questa mattina, in Giunta per le immunità, è stato un colpo di scena fuori programma. Con grande sorpresa, tre senatori di Italia Viva hanno preferito non partecipare alla votazione in Sala Koch di Palazzo Madama . A detta di Francesco Bonifazi, capogruppo dei fucsia, la vicenda che coinvolge il leader del Carroccio mancherebbe di un'istrutturia '' seria '' e, dal complesso della documentazione prodotta, non sembrerebbe '' emergere l'esclusiva riferibilità all'ex ministro dell'Interno dei fatti contestati ". Sebbene la preferenza dei renziani sarebbe stata influente, in ogni caso, sull'esito della votazione, l'inattesa inversione di marcia scuote l'opinione pubblica e politica.

In realtà il voto dei renziani non si è rivelato fondamentale. A fare davvero da ago della bilancia sono stati infatti i voti della dissidente Alessandra Ricciardi e dell'ex grillino Mario Michele Giarrusso.

L'indignazione di padre Alex Zanotelli

" Vergogna ". A commentare con tono profondamente indignato il retrofront di Italia Viva sul caso Open Arms è padre Alex Zanotelli, missionario comboniano. " Resto sbigottito - dice all'Adnkronos - e l'unica parola che mi viene in mente è che i renziani si vergognino". Padre Zanotelli conosce da vicino sia il caso della nave Gregoretti che quello in questione della Open Arms: "So bene quello che è avvenuto e le sofferenze patite dai 150 migranti bloccati sulla nave ". I renziani sostengono che l'ex ministro dell'Interno non sarebbe stato il solo responsabile e che è mancata una istruttoria seria: " I magistrati - osserva padre Zanotelli - hanno guardato bene dentro alla cosa. Io mi sono sempre augurato che Salvini andasse a processo e sarebbe la cosa più naturale che lui, da uomo di Stato, ora affrontasse il processo ". Padre Zanotelli non si capacita del colpo di scena di Italia Viva: " Sapevo che tra i Cinque stelle c 'è una fronda che ha sempre difeso Salvini ma ora che sia Italia Viva a farlo mi lascia shoccato. Lo dicano i renziani se vogliono un governo Salvini. E grave che siano i renziani a salvare Salvini. E' possibile che abbiano cercato tutte le scuse per mettere i pali tra le ruote? Ma cosa vogliono fare? Rimango esterrefatto ".

La reazione di Don Biancalani

" Sono deluso perché è mancato il coraggio di mettersi finalmente alle spalle una stagione di politiche dai tratti razzisti e sono deluso dai renziani per il venire meno del senso di giustizia ", dice all'Adnkronos don Massimo Biancalani, ''il parroco dei migranti''. Osserva don Biancalani: " Non capisco il motivo per cui un ministro che si è preso la responsabilità di compiere un gesto di quel tipo nei confronti di immigrati sfuggiti ad ogni tipo di violenza e tortura, non debba ora prendersi le proprie responsabilità davanti a un giudice. Io sono basito e anche dispiaciuto che i renziani, astenendosi, non abbiano sentito venire meno il senso della giustizia ". Ora la decisione passerà all'Aula: " Spero che nel secondo passaggio si abbia il coraggio per inaugurare una stagione libera da politiche razziste. Al momento c'è ancora tanta incertezza e poco coraggio ", osserva don Biancalani. Il parroco dei migranti guarda con delusione al quadro politico che " in questi ultimi anni non ha avuto quel senso di responsabilità nella gestione di questo fenomeno drammatico che coinvolge persone che hanno sofferto, scappate da guerre, torture, uccisioni. Una situazione che dovrebbe essere governata da paese civile e così non è ".

Il commento di Liberi e Uguali

" Il voto della giunta del Senato che ha negato l'autorizzazione a procedere contro l'ex ministro degli Interni Salvini per il caso della 'Open Arms' è un fatto molto grave. Italia viva, anche se la sua astensione non è stata determinante, si sta assumendo una responsabilità pesante ". Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. " La Giunta e poi l'Aula - precisa la presidente De Petris - non sono chiamate a giudicare ma solo a consentire che a decidere sia, come per tutti i cittadini, la giustizia. Sottrarre un ex ministro alla magistratura sarebbe dunque inaccettabile. Mi auguro che in aula Italia viva cambi il suo voto permettendo così alla giustizia di seguire il suo corso ".

La risposta di Italia Viva