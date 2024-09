Bayesian, nel relitto dati di intelligence

Ascolta ora 00:00 00:00

L'affondamento del Bayesian si tinge ancora di giallo. Non solo, quindi, la dinamica della tragedia, nella quale sono morte 7 persone, tra cui il tycoon britannico Mike Lynch, ma anche la presunta maxi richiesta di risarcimento all'armatore da parte della Italian Sea Group, la società che ha rilevato il marchio Perini Navi, che costruì il veliero, e l'entità dei documenti custoditi nello yatch di lusso che dal 19 agosto giace adagiato a 50 metri di profondità nello specchio d'acqua di Porticello, nel Palermitano.

Se per accertare le cause del naufragio, per il quale ci sono tre indagati, bisognerà attendere gli esiti definitivi delle autopsie e il recupero del relitto, per quanto concerne il risarcimento, secondo la CNN ci sarebbe la richiesta di 222 milioni di euro di danni di immagine da parte della Italian Sea Group alla Revtom Limited, che fa capo ad Angela Bacares, moglie di Lynch e superstite del naufragio, e alla Camper & Nicholsons International, società che gestiva l'imbarcazione. Il rappresentante legale della Italian Sea Group, Giovanni Costantino, smentisce. La società in una nota puntualizza che «seppure ha dato un generico mandato ai legali, nessun rappresentante legale dell'azienda ha esaminato, né firmato, né autorizzato alcun atto di citazione« e aggiunge: «L'azienda prende con forza le distanze da quanto pubblicato e si riserva a sua volta di tutelarsi in tutte le sedi». Secondo alcuni media l'atto di citazione depositato al tribunale di Termini Imerese ci sarebbe, ma sarà ritirato al più presto per motivi che non sono noti.

L'altro mistero riguarda i documenti segreti da cui Lynch non si separava mai, che potrebbero essere custoditi nelle casseforti del veliero. Lì ci sarebbero dati sensibili riguardanti governi stranieri, tra cui Cina e Russia, e inerenti ai servizi di intelligence di alcuni Paesi occidentali.

La Cnn avrebbe avuto conferma da quattro fonti «che hanno familiarità con l'indagine e le operazioni di salvataggio». Per questo i sommozzatori che stanno indagando hanno chiesto una sorveglianza rafforzata attorno al Bayesian.