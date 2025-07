L'arroganza di due amanti senza stile né discrezione

Quando ci si rivolge a una professionista del sesso non si paga tanto la prestazione quanto la discrezione. Quando si tradisce la propria moglie si fa almeno in modo di non renderla cornuta in mondovisione. La faccenda ci sembra piuttosto semplice e ha più a che fare col buongusto che col moralismo. Certo pretendere stile da un manager cinquantenne che al concerto dei Coldplay, in mezzo a milioni di persone tiene la sua ganza per le tette, ha un che di velleitario: decisamente il Byron sbagliato. Ciò non toglie che se hai compagna e figli a casa, beatamente ignari, non solo eviti eventi che prevedono una kiss cam rotante (l'eventualità che riprendano proprio te, proprio in quel momento non è certa ma è probabile), provvedi pure a disertare qualunque circostanza di "calca" per nulla controllabile nella quale rischi di essere visto senza nemmeno vedere dove si nascondano le spie. Chi ha la vita sentimentale affollata deve scongiurare gli affollamenti. Certo non staremo a tirare in ballo i diritti lesi dei fedifraghi, punto primo perché ci sono cause decisamente più edificanti dietro alle quali lanciare il cuore e secondo perché che non ci sia mai stata così poca privacy come da quando si continua a concionare di privacy è noto anche alle casalinghe (posto che e ne esistano ancora) figuriamoci all'ad di una grande azienda americana. Il fatto poi che i colleghi presenti alla stessa serata fossero evidentemente al corrente della tresca, e visibilmente divertiti dall'avversa circostanza, conferma che i signori in questione sono sempre stati avvezzi a muoversi col discernimento di due teste disabitate. Le tipiche bravate arroganti di chi è sorretto da una trance ormonale. Tutti gli amanti hanno la convinzione di essere i migliori dissimulatori al mondo e tutti gli amanti, immancabilmente, si sbagliano. Perfino senza maxischermo. E non si tratta di sfiga (che in ogni caso ha sempre progetti precisi) è delirio romantico, furore autoassolutorio. Che poi non si illuda la biondina rocchettara: un uomo lo perdi come lo prendi. Oggi ha fregato la consorte, domani tocca a lei durante un'esibizione di Beyonce.

L'unica cosa che ci auguriamo, in questa umiliante gaffe globale, è che il marito in questione abbia un reddito aggredibile e che la moglie in questione trovi il modo di aggredirlo. In modo da non essere la "povera" cornuta, ma solo la cornuta.