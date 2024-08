Laurito, Wanna Marchi dei pacifisti

Ascolta ora 00:00 00:00

«Questa è una chiamata alle armi bianche. Se tu non vuoi la guerra spendi quindici secondi della tua vita per fare uno spot come faccio io, e dicci no alla guerra sì alla vita». È il video che imperversa su Instagram, e a parlare è la mia amica Marisa Laurito, con la sua acconciatura viola. Chiunque faccia questo «spot» viene ricondiviso nelle storie di Marisa, così ognuno può farsi vedere un po' di più, e anche apparire buono.

Io per esempio che non solo non ho fatto lo spot ma lo trovo idiota (e gliel'ho detto) per Marisa sono un guerrafondaio. Cosa significa no alla guerra? Anzitutto quale guerra? In Medio Oriente c'è un ginepraio che sai cosa gliene frega a Israele e Hamas e all'Iran di Marisa Laurito. Delle guerre in Africa non ne parla nessuno, che ci frega.

La guerra in generale, come un'entità astratta? Ma chi è a favore della guerra? Il ministro Guido Crosetto, come l'Ue, come gli Usa, stanno fornendo armi all'Ucraina, per difendersi dall'aggressione di Putin, e meno male, e questo significa lottare per la vita contro una dittatura, erede dell'ex Unione Sovietica. L'alternativa è non inviare armi (com'era? «mettete dei fiori nei vostri cannoni»?), e questo (il contenuto del video della Laurito, la colpa è dell'«industria delle armi») significa essere per la pace? No, significa essere per la resa dell'aggredito.

Avesse almeno fatto uno spot (poi uno «spot», mah) contro Putin avrebbe avuto un senso, magari di social in social sarebbe arrivato ai cittadini russi bucando la propaganda, invece il senso è un'ingenuità disarmante, solo che l'ingenuità non ha mai disarmato nessuno. Immaginatevi uno «spot contro la guerra» ai tempi di Hitler, chiedendo agli Alleati di fermare la guerra senza armi.

Beh, la mia amica Marisa, Wanna Marchi di un pacifismo che diventa solo uno spot per pubblicizzare se stessi, la propria bontà a costo zero, oggi camminerebbe con il passo dell'oca, altro che fare teatro con i suoi bei capelli viola.