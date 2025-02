Ma lei si ricordi chi era Blair

Ascolta ora 00:00 00:00

Egregio senatore,

non ho mai nascosto una certa ammirazione per la sua, ahimè breve, avventura da premier di una sinistra per la prima volta nella sua storia davvero progressista. È andata come è andata ed è stato un vero peccato perché siamo ripiombati nella più stupida contrapposizione ideologica a prescindere dai fatti e soprattutto dall'interesse reale del Paese.

Se non ho capito male, lei aveva come bussola la decennale esperienza di Tony Blair, illuminato premier del Regno Unito; lei è uno che ha discusso di politica dandogli del tu con Barack Obama e pure con la cancelliera Merkel. Insomma, al di là dei giudizi politici, lei è uno che ha visto di persona come funziona il mondo, i suoi snodi complicati e non sempre trasparenti perché così a volte deve essere per poter tenere tutto in equilibrio.

Per questo, mi creda, mi fa male vederla sulla stessa barricata ad usare le stesse armi e le stesse stupide parole inadeguate alla delicatezza della situazione di chi in vita sua non ha mai combinato nulla e al quale anche lei credo non affiderebbe la gestione di una gelateria, detto con rispetto dei gelatai.

Chissà quante volte nella sua esperienza di premier si sarà trovato a prendere decisioni veloci e scomode come quelle prese dal governo Meloni nel caso in questione per puro interesse del Paese e mi piace pensare che le sue non sarebbero state decisioni poi tanto diverse, indipendentemente dall'alto tasso di criminalità del generale Almasri che a nessuno sfugge.

Mi sarei aspettato che lei, da ex premier, sarebbe stato capace di tenere insieme il fatto di essere un oppositore di questo governo con il primario interesse della sicurezza

nazionale. Ha scelto invece di buttarla in vacca come un Fratoianni qualsiasi.

Lei dice che la Meloni non è la Thatcher, ma così facendo è difficile non ribattere che lei non è Blair, quantomeno non lo è stato in questa occasione.