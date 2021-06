Letta ha sbagliato tutto: spunta il report top secret

C'è una rilevazione top secret che spiega molto bene il perché del tonfo del Partito democratico negli ultimi sondaggi. Gli italiani bocciano senza se e senza ma le tre principali crociate che sta portando avanti Enrico Letta: il ddl Zan, la tassa sulla successione e lo ius soli. I numeri sono da sfacelo totale: oltre il 60 per cento è contrario alla legge bavaglio che, mascherandosi dietro la lotta alla omotransfobia, introduce nuove pesantissime restrizioni alla libertà di pensiero; oltre il 75 per cento, invece, dice "no" alla reintroduzione di una imposta ingiusta che punta a far cassa sui patrimoni lasciati agli eredi; quasi il 70%, infine, si oppone alla cittadinanza facile ai figli degli immigrati. Percentuali che non lasciano ombra di dubbio su quanto stia facendo male al Pd la sbandata a sinistra dell'ex premier.

Ad ascoltarlo ogni volta che apre bocca, sembra che Letta non si accorga di quanto stia sbagliando. Ancora ieri, ospite di Non stop news su Rtl 102.5, è tornato a issare il vessillo della patrimoniale. "In Italia la tassa di successione c'è in modo totalmente minimale, dà un gettito annuo di meno di un miliardo mentre in Francia il gettito è di 14 miliardo" , ha argomentato il segretario dem. "Trovo abbastanza incredibile che non vi sia, soprattutto per i patrimoni più ricchi" . Il suo obiettivo (dichiarato) è andare a stanare chi ha avuto "la fortuna di nascere in una famiglia ricca" per agevolare chi invece ha avuto "la sfortuna di nascere in una famiglia povera" . E, sebbene lui continui a ribadire che reintrodurre questa tassa, che vent'anni fa era stata depennata dal centrodestra, non debba essere visto come "uno scandalo" , gli italiani non sono affatto d'accordo con lui.

Un recente report, che ilGiornale.it è riuscito a visionare in esclusiva, dimostra, numeri alla mano, quanto sia invisa questa proposta che contribuirebbe ad alzare ulteriormente la pressione fiscale nel nostro Paese. Analizzando i post e i relativi commenti prodotti nella settimana che va dal 25 al 31 maggio, "emerge una prevalenza di sentiment negativi (76,59%) rispetto alla quota di sentiment positivo, emerso nel 23,41%" dei campioni. Non solo. Scorrendo le parole usate con maggiore frequenza dagli utenti in relazione a questo argomento su Twitter, Instagram e Facebook trapela chiaramente l'incertezza verso l'immediato futuro. Nella "nuvola", accanto a patrimoniale, imposta e soldi, troviamo infatti licenziamenti, tasse e soli. "È un atto di autolesionismo che finisce per creare un clima di diffidenza e barriera nel rapporto con ceto medio produttivo" , aveva ammesso nei giorni scorso il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Anche gli ex renziani di Base Riformista la pensano allo stesso modo. "Finora le 'bandierine' che abbiamo piantato - hanno ammesso anche altri dem - non sono servite a nulla..." .

Sicuramente la tassa di successione è la battaglia più impopolare tra quelle che Letta ha deciso di intestarsi. Non è però l'unica. Anche lo ius soli, già bocciato in passato dagli italiani, trova parecchie resistenze nel report che è stato prodotto nei giorni scorsi. Emerge, infatti, "una prevalenza di sentiment negativo (67,52%) rispetto alla quota di sentiment positivo emerso nel 32,48% di commenti e post analizzati" . Va un po' meno peggio se guardiamo la sentiment analysis sul ddl Zan: i post e i commenti negativi sono il 63,13% contro il 36,87% dei positivi. Queste percentuali spiegano come mai il Partito democratico stia perdendo terreno nei sondaggi delle ultime settimane. Il risultato, dopo mesi di rincorsa senza sosta, è stato il definitivo sorpasso di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni è, infatti, ormai dato da tutti dietro (ormai di poco) alla Lega, mentre i dem non sono più così incollati alla soglia psicologica del 20%.