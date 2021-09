Sono ore importanti per il governo, che nelle prossime ore sarà chiamato a decidere sull'estensione del green pass ad alcune categorie. Nel pomeriggio si riunirà il Consiglio dei ministri che, a meno di clamorosi ripensamenti dell'ultimo minuto, ufficializzerà la scelta di ampliare l'obbligo del certificato verde per i lavoratori di mense e pulizie che operano negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nelle RSA e negli ospedali. Per tutte le altre categorie, nel settore pubblico e privato, l'esecutivo deciderà nei prossimi giorni.

Letta ha fretta

Proprio su questo fronte è intervenuto Enrico Letta, chiedendo alla maggioranza di non perdersi in chiacchiere e di provvedere quanto prima a risolvere il nodo che si è creato. Sarà sicuramente necessario trovare un'intesa con Confindustria e sindacati, visto che è amplio il bacino di lavoratori che rischia di essere coinvolto. Il premier Mario Draghi lo aveva detto a chiare lettere: il certificato verde cambierà. A essere interessati potrebbero essere gestori e personale di bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema e teatri, per citarne solo alcuni.

Il segretario del Partito democratico ha dunque rivolto un appello ai partiti che sostengono il governo: mettere da parte le strategie politiche e fare in fretta. Il numero uno del Nazareno infatti ha invitato a " tener conto del giudizio della maggioranza degli italiani, di andare avanti col green pass nel pubblico e nel privato ". La sua proposta è quella di partire dall'estensione a livello nazionale della norma lanciata dalla Regione Toscana " che prevede l'obbligo per tutto il personale sanitario ".

Le tensioni nel governo

All'interno del governo però non mancano tensioni. A irritare lo schieramento di sinistra è l'atteggiamento adottato dalla Lega, che in diverse occasione ha votato con l'opposizione tradendo la linea governativa. Matteo Salvini ha assicurato che nel Cdm di oggi " non c'è l'imposizione a milioni di lavoratori del settore pubblico e privato ". Ma è proprio al leader del Carroccio che sono indirizzate le frecciatine di Letta, il quale non ha perso occasione per attaccare il partito di via Bellerio.