L'Europa "benedice" la Meloni: "Abbiamo bisogno dell'Italia"

" L'Europa ha bisogno dell'Italia " ed è pronta lavorare " in modo costruttivo " con essa. Nelle ore in cui il governo Meloni giurava al Quirinale, dall'Europa arrivavano segnali di apertura e di incoraggiamento al nuovo esecutivo. Le "benedizioni" di Bruxelles al nuovo corso tricolore, che i gufi spacciavano per incerte, sono invece giunte con puntualità. E pure con voce polifonica. A congratularsi con la nuova premier italiana e con la sua squadra sono state infatti tutte le più alte cariche Ue.

Von der Leyen: "Congratulazioni a Meloni"

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in particolare, con un tweet in italiano e inglese è stata tra le prime a esprimere il proprio favore nei confronti del nuovo esecutivo. " Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a Presidente del Consiglio Italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono ", ha scritto l'alta esponente delle istituzioni europee, in attesa di affrontare con la neopremier gli argomenti più decisivi per il Vecchio Continente e per l'Italia.

Congratulazioni a @GiorgiaMeloni per la sua nomina a Presidente del Consiglio Italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo.



Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2022

Metsola: "L'Europa ha bisogno di voi"

L'atteggiamento apertamente atlantista ed europeista sottolineato da Giorgia Meloni anche prima del voto, aveva rassicurato Bruxelles, il cui atteggiamento - per ora - non appare poi così ostile. E il perché lo ha sottolineato con chiarezza la presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola. " L'Europa ha bisogno dell’Italia. Insieme supereremo ogni difficoltà. Buon lavoro! ", ha affermato, ricordando che in questa fase storica il Vecchio Continente ha davanti a sé prove impegnative. In primis, la questione energetica e gli equilibri internazionali messi a repentaglio dalla guerra in Ucraina.

Anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha rivolto per proprie congratulazioni alla nuova premier italiana. " Congratulazioni a Giorgia Meloni, che assume l’incarico di prima premier donna d’Italia. Lavoriamo insieme per il bene dell’Italia e dell’Ue ", ha scritto Michel su Twitter. E ancora, rivolgendosi direttamente alla presidente del Consiglio: " La aspetto al Consiglio europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione europea ".

Le parole di Macron e Scholz

Nelle scorse ore, il presidente francese Emmanuel Macron si era detto pronto a lavorare con Giorgia Meloni, in attesa di un incontro al prossimo Consiglio europeo. Una visita a Roma del capo dell'Eliseo, prevista già da tempo per domani e lunedì, aveva fatto circolare indiscrezioni su un possibile meeting anticipato con la neopremier. Fonti francesi hanno definito tale faccia a faccia " non impossibile ", anche se i due capi di Stato potrebbero diversamente preferire di attendere una prossima occasione per vedersi.