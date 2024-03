L'Europa investe 7,4 miliardi sul Cairo. L'Italia punta su formazione e sviluppo

L'Unione europea e l'Egitto ieri hanno siglato al Cairo un partenariato strategico del valore di 7,4 miliardi di euro. A fronte di un aiuto nel contrasto all'immigrazione illegale il Paese guidato dal generale al Sisi riceverà 7,4 miliardi di euro di aiuti. In particolare, sono previsti 5 miliardi di prestiti agevolati; 1,8 miliardi di investimenti aggiuntivi e 600 milioni di sovvenzioni, di cui 200 milioni destinati alle migrazioni che, come ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, saranno trattate con «un approccio olistico», cioè non solo respingendo gli irregolari ma favorendo gli ingressi di forza lavoro qualificata. Tra i punti oggetto dell'intesa anche il commercio: sarà favorita la transizione verde e digitale con un focus dedicato all'energia. Si punterà sull'interconnessione elettrica tra Grecia ed Egitto (elettrodotto Gregy) e sull'industria dell'idrogeno rinnovabile.

In questo ambito si inseriscono anche i dieci memorandum d'intesa firmati dal presidente Meloni con il generale al Sisi. I progetti, che si inseriscono all'interno del «piano Mattei», hanno tutti valenza strategica. Di particolare rilevanza il memorandum siglato dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, per promuovere la formazione professionale con percorsi tecnico-professionali di qualità e Its Academy. In ambito turistico la società Arsenale, che opera treni di lusso, ha siglato una partnership per avviare il servizio in Egitto dal 2026, mentre l'italiana Mer Mec fornirà un treno di misura per il monitoraggio delle linee convenzionali e la realizzazione di un progetto di segnalamento per complessivi 107 milioni.

Il vertice è stato l'occasione per inaugurare la nuova sede del Cairo di Cassa Depositi e Prestiti, Simest, Sace e Agenzia Ice. Il presidio, che rafforza la presenza del Sistema Italia nAfrica, consentirà di siglare nuovi accordi di investimento. Ieri, nell'ambito delle iniziative del Piano Mattei, sono state stipulate iniziative a supporto delle pmi italiane ed egiziane del valore di 150 milioni.