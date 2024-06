"Quanti gravi errori da Macron a Ciotti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Critica le elezioni anticipate indette da Emmanuel Macron, smarcandosi dal sospetto di averlo consigliato. Attacca anche il presidente dei Républicains Eric Ciotti, che ha deciso di annunciare l'alleanza con l'ultradestra di Marine Le Pen. Infine parla da padre nobile dei moderati, attaccando lo sfidante che lo sconfisse in occasione della sua ricandidatura, François Hollande. Nicolas Sarkozy torna a parlare in un'intervista al Journal du Dimanche, il settimanale finito sotto il controllo di Vincent Bolloré, in occasione del terremoto politico in Francia. E non risparmia giudizi forti sui principali protagonisti di questa delicatissima fase della Quinta Repubblica. «Il Paese corre un grave rischio» con il voto anticipato del 30 giugno e del 7 lugliol fa sapere Sarkozy, «perché può farlo precipitare nel caos dal quale avrà grandissime difficoltà a uscire». «Ha senso ridare la parola ai francesi quando non si esprimono da anni, non subito dopo un'elezione, perché è ancora più grande il rischio che riaffermino la loro rabbia, invece che smentirla».

A proposito, invece, della decisione del presidente dei Repubblicani Ciotti di schierarsi con Marine Le Pen e Jordan Bardella: «Essere il deputato del Rn non è un'ambizione, ma un'ammissione di rinuncia», è l'opinione di Sarkozy. «Allearsi con il Rassemblement National oggi significa mettersi sulla strada di un 28enne che, se avrà successo, non ti lascerà prendere il suo posto, e se fallirà, ti porterà con sé», insiste a proposito del presidente dell'ultradestra. Jordan Bardella «non è mai stato in grado di gestire nulla» e «ha meno di 30 anni», ha osservato l'ex capo di Stato.

«Si può guidare la Francia quando si è così giovani e inesperti? Ogni francese deve considerare questa realtà». Le parole più aspre sono destinate invece a Hollande, citato più di tutti nell'intervista e definito «un uomo senza convinzioni che ha cambiato casacca» alleandosi con Jean-Luc Mélenchon.