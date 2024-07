Liberato dopo tre giorni un manager italiano. "Rapito per estorsione"

Ascolta ora 00:00 00:00

Stefano Guidotti, un imprenditore italiano dirigente dell'azienda di gas Siad in Russia, è stato liberato dalla polizia dopo essere stato sequestrato a scopo di estorsione. Guidotti è stato aggredito e rapito venerdì mattina nel centro di Mosca e liberato dopo tre giorni. Dai primi accertamenti, risulta in buone condizioni di salute, anche se ha una costola rotta. I quattro sospettati del rapimento del manager italiano sono stati arrestati. Lo riporta la Tass, citando il servizio stampa della direzione principale del comitato investigativo russa. «La prima direzione investigativa su casi particolarmente importanti (crimini contro la persona e la sicurezza pubblica) della direzione investigativa di Mosca «sta indagando su un procedimento penale contro quattro complici di età compresa tra 21 e 36 anni sospettati di rapimento», si legge nella nota. Guidotti era stato portato a Bryansk, vicino al confine con l'Ucraina. Il caso è di natura «puramente criminale». Si è trattato di un sequestro lampo. A Bryansk è stata ritrovata anche la Bmw su cui era stato sequestrato. «La polizia ha stabilito che i rapitori tenevano la vittima in una casa privata nella città di Bryansk. Hanno arrestato i sospettati e rilasciato lo straniero rapito», ha riferito su Telegram la portavoce del ministero dell'Interno, Irina Volk. Volk ha sottolineato che nel cuore di Mosca «alcuni sconosciuti hanno afferrato un uomo, lo hanno caricato su un'auto e sono fuggiti». La portavoce ha precisato che l'italiano è stato rapito «da tre russi e un complice straniero». Una dipendente dell'ufficio di Guidotti ha raccontato di aver chiamato la polizia dopo aver perso i contatti con il suo datore di lavoro e di non sapere dove si trovasse.

Durante l'operazione di salvataggio e l'arresto delle persone coinvolte «è stata rinvenuta una pistola, che è ora oggetto di accertamenti», ha aggiunto Volk. Le autorità hanno aperto un procedimento penale per rapimento e stanno indagando su tutte le circostanze dell'accaduto.