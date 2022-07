Un libro sulla bandiera per i 170 anni della Polizia

La Polizia di Stato compie 170 e festeggia con un libro sulla sua bandiera. Ieri, all'archivio storico della presidenza della Repubblica è stato presentato il volume «La Bandiera della Polizia di Stato- Storia di tradizioni e di valori al servizio del bene comune», edito dalla polizia. Dopo il prefetto Emilia Mazzuca, hanno preso la parola il giornalista Aldo Cazzullo che ha curato l'introduzione del libro e il capo della Polizia, Lamberto Giannini.

L'evento si è svolto alla presenza del segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti, del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli, del sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia e di altre autorità.

Nel corso della presentazione, è stato ricordato come la bandiera, pur attraversando le tante stagioni della storia italiana e i numerosi mutamenti sociali e istituzionali del nostro Paese, è sempre stata il simbolo dell'impegno collettivo a tutela delle comunità ed è stata decorata da tante ricompense che testimoniano la tradizione dei valori della Polizia al servizio della collettività. «Dietro ognuna delle medaglie ricevuta, c'è l'impegno delle donne e degli uomini della Polizia che nel corso dei decenni hanno lavorato con passione e sacrificio per la sicurezza delle comunità», si spiega in una nota.

La storia della bandiera della Polizia di Stato è anche un racconto del nostro Paese fatto attraverso immagini e documenti. Calamità naturali, lotta al terrorismo, contrasto alla criminalità organizzata, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: ogni decorazione alla bandiera è una pagina cruciale, spesso dolorosa, che racconta di una polizia che ha vissuto e vive in prima linea accanto ai cittadini.

Il capo della Polizia Lamberto Giannini ha dichiarato che la Polizia ha attraversato diversi periodi storici e, nel mutare del sentire popolare, ha avuto una grande costante: la presenza, l'esserci sempre in aiuto al cittadino, pronta a contrastare ogni forma di criminalità.