"L'immobiliare aiuti il turismo, ma servono regole"

Una nuova pagina per il turismo italiano. Con i proprietari di immobili che si mettono a disposizione riscrivere regole e dare impulso al settore. E con un ministro, Daniela Santanchè (foto) che viene incontro alle esigenze del settore. «Ho letto con interesse il manifesto degli imprenditori dell'immobiliare sul tema della valorizzazione delle case per venire incontro al crescente flusso di turismo - dice la ministra - , che è esattamente la linea intrapresa da questo governo. Siamo infatti intervenuti per regolamentare un settore per troppo tempo rimasto inascoltato, proprio perché non vogliamo togliere le case a disposizione dei turisti ma organizzare il comparto». «Siamo consapevoli - aggiunge la ministra del Turismo- che in Italia non ci sono sufficienti alberghi per accogliere flussi turistici sempre più in crescita e che il mercato immobiliare mette a disposizione anche un'offerta diversa, siamo inoltre consapevoli di essere l'Italia dei borghi e che proprio grazie a chi mette a disposizione le case possiamo accogliere i turisti, ma ci vogliono delle regole ed è ciò che il nostro governo sta facendo». Intanto è già tempo di bilanci sul periodo delle teste natalizie, particolarmente importante per il settore turistico. «È stato un periodo molto positivo per il nostro settore - scrive la ministra sulla sua pagina Facebook -. Adesso concentriamoci su destagionalizzazione, differenziazione dell'offerta, formazione e su politiche volte ad attivare maggiormente il mercato interno».