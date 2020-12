L'iniziativa di FdI, Meloni: "Comprare italiano per difendere posti di lavoro"

Una campagna natalizia pensata appositamente per supportare le attività commerciali italiane, vessate dalla pandemia di Covid-19 e travolte in pieno dalle misure di contenimento anti contagio decise dal governo giallorosso: è questo il piano lanciato da Fradelli d'Italia e annunciato da Giorgia Meloni.

Il titolo è emblematico: "Compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale". Chiaro l'intento: rilanciare l'economia dell'Italia in un periodo dell'anno in cui, solitamente, gli affari vanno a gonfie vele. Quest'anno la situazione è alquanto complessa, visto che l'emergenza sanitaria ha costretto moltissimi commercianti a chiudere le saracinesche in settimane potenzialmente floride.

La campagna di FdI

La campagna natalizia di Fratelli d’Italia prende il via oggi e durerà fino a Natale. Militanti e simpatizzanti di FdI allestiranno gazebo in tutte le città italiane nelle vie centrali e più frequentate per gli acquisti natalizi. Tutti coloro che avranno acquistato un prodotto fatto in Italia, e comprato in un negozio di vicinato, potrà andare nei gazebo dove l'oggetto sarà impacchettato con una originale carta regalo che ripoterà la scritta della campagna "compra italiano, compra locale".

L’iniziativa è stata presentata oggi dal presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dal gazebo di FdI allestito in viale Europa a Roma, dove per l’occasione ha incartato alcuni doni comprati dai cittadini. " Compra italiano, compra locale è una campagna di Fratelli d’Italia per invitare i nostri connazionali a comprare per questo Natale prodotti italiani e a comprarli nei negozi di prossimità. Questo significa difendere le nostre aziende, la nostra identità e i posti di lavoro di milioni e milioni di famiglie italiane" , ha spiegato il presidente di FdI a margine dell’iniziativa.

Il nodo degli spostamenti

Resta da capire come si muoverà l'esecutivo in vista dei prossimi giorni, cruciali poiché sempre più vicini alle festività natalizie. Al momento non tutta l'Italia è in zona gialla. Molte regioni, come ad esempio la Toscana, dovranno avere ancora un po' di pazienza. Da questo punto di vista il nodo più importanre riguarda gli spostamenti. Con la mobilità ridotta, a risentirne è anche lo shopping.