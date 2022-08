"Lista unitaria del centrodestra". Il Cav presenta il simbolo per il voto all'estero

Silvio Berlusconi ha presentato sui social il logo con il quale la coalizione di centrodestra si presenterà alle elezioni del prossimo 25 settembre per la circoscrizione estero. Ed è a loro che il leader di Forza Italia si rivolge per annunciare la novità. " Un messaggio per i 6 milioni di italiani che vivono all'estero. Siamo stati noi a istituire il ministero per gli italiani nel mondo, abbiamo consentito loro di votare per eleggere i loro rappresentanti nel Parlamento italiano. Anche a queste elezioni politiche potete votare - già nei prossimi giorni - la lista unitaria del centrodestra che porta i nomi mio, di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini ", scrive il Cavaliere a corredo del simbolo.

Una decisione che ricalca quella già assunta nel 2018 e che guarda anche ai concittadini che vivono all'estero, che entro il 31 luglio sono stati chiamati a decidere se votare nel Paese di domicilio o se rientrare in Italia. Sono migliaia i cittadini italiani iscritti all'Aire che entro domenica sono stati chiamati a comunicare al consolato di appartenenza come votare il prossimo 25 settembre. Le opzioni sono due: voto per corrispondenza e voto in Patria. Ed è proprio in caso di scelta per questa seconda opzione che sussiste il termine perché, per legge, gli italiani all'estero sono chiamati a comunicare la loro decisione entro 10 giorni dal momento in cui vengono indette le elezioni. Chi decide di non far rientro in Italia riceve a casa il plico elettorale, che dev'essere spedito previa compilazione. Sono circa 4,8 milioni gli italiani all'estero chiamati al voto e le liste definitive dovranno essere presentate entro il 15 settembre.

I partiti hanno tempo fino al 14 agosto per presentare i loro simboli ma il centrodestra, che lavora coeso e unito senza strappi, ha giocato d'anticipo e ha già annunciato via social il simbolo con il quale si presenta nella circoscrizione estero. Una decisione presa di comune accordo, a rimarcare ulteriormente il clima sereno e di cooperazione che si respira nella coalizione di centrodestra, dove è già stato aperto il tavolo permanente per la stesura definitiva del programma di governo. Nel simbolo presentato da Silvio Berlusconi sono presenti i nomi dei tre leader che guidano i partiti principali della coalizioni di centrodestra e i loro loghi di rappresentanza.