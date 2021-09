"Italia sola sui migranti, patto Ue disatteso". Ma l'Europa fa altre promesse

Buoni propositi e progressi sì, ma di un nuovo patto se ne parla solo dopo maggio del prossimo anno. Ovvero dopo le elezioni tedesche di domenica e le presidenziali francesi nel 2022. Il copione dell'Europa sul tema migranti ormai è sempre lo stesso: esprimere a parole solidarietà all'Italia per poi lasciare il nostro Paese isolato e in balia di tutte le conseguenze negative che il fenomeno dell'immigrazione comporta.

In queste settimane Luciana Lamorgese è finita nel mirino di Fratelli d'Italia e Lega, che l'hanno accusata di non aver svolto a pieno i propri compiti tra rave party illegali e sbarchi incontrollati. Ma a difendere l'operato della titolare del Viminale ci ha pensato Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea.

L'incontro con la Lamorgese

Schinas sostiene che la Lamorgese stia svolgendo " un lavoro molto buono in Italia ", Paese che più di tutti si trova ad affrontare i problemi legati ai flussi dei migranti " principalmente a causa dell'instabilità in Africa Settentrionale ". A margine della tre giorni organizzata dal Partito popolare europeo a Roma, dopo aver incontrato l'attuale ministro dell'Interno, ha voluto sottolineare che la Commissione " sostiene l'Italia da un punto di vista finanziario e operativo ". Tuttavia non ha nascosto che per quanto riguarda i ricollocamenti occorre un maggiore sforzo comune per raggiungere i livelli auspicati: " Questa situazione è un'altra prova del fatto che abbiamo bisogno di un accordo presto ".

La posizione di Forza Italia

Contro l'ormai nota tendenza per promesse retoriche e vuote si è schierata Forza Italia. Anna Maria Bernini - presidente dei senatori azzurri - ha sottolineato che non è cambiata in alcun modo la politica europea nei confronti dei Paesi di primo approdo, nonostante sia passato un anno dalla presentazione del Patto comunitario su migrazione e asilo. A questo si aggiunge che la Ocean Viking sta facendo rotta verso l'Italia, " e ancora una volta dovremo sobbarcarci da soli l'onere dell'accoglienza di centinaia di migranti ".

Come fatto notare dal forzista Giorgio Mulè, appare evidente che sul tema dei migranti occorre " una politica comune europea ". Il suo ragionamento è chiaro: parlare con una voce unica e prevedere che i confini dell'Europa non siano quelli dei singoli Stati ma quelli comuni europei. " Bisogna smetterla di dare risposte nazionali a un problema che è continentale, un'emergenza che è epocale ", è la posizione di Mulè.