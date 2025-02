Lite con la madre per i soldi. Uccisa a botte

Ascolta ora 00:00 00:00

In un primo momento si era diffusa la notizia che fosse morta cadendo dal balcone di casa, spinta di sotto dal figlio che viveva con lei. Poi con il passare delle ore, si sono chiariti i contorni drammatici della morte di Anna Peralta, 80 anni avvenuta a Marsala, in provincia di Trapani.

I carabinieri, coordinati dalla Procura diretta da Fernando Asaro, hanno emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti del figlio 51enne dell'anziana deceduta all'ospedale di Marsala. Il reato contestato all'uomo, che si chiama Girolamo Peraino, è quello di omicidio preterintenzionale.

La donna era ricoverata da tre giorni presso l'ospedale Paolo Borsellino di Marsala in seguito all'assunzione di alcuni farmaci: pare che avesse tentato di togliersi la vita. Dagli accertamenti fatti, però, i medici avrebbero riscontrato una emorragia interna, provocata da lesioni alla milza che ne avrebbero determinato il decesso. La segnalazione all'autorità giudiziaria ha fatto scattare gli accertamenti sul figlio della donna, che è tossicodipendente. Dalle indagini sarebbe emerso che l'uomo, dopo una lite probabilmente scoppiata per questioni economiche, l'avrebbe picchiata provocandole le ferite che poi le sono state fatali. Sembra che tra i due le discussioni fossero frequenti, probabilmente legate alle continue richieste di denaro da parte dell'uomo per acquistare la droga.

Il 51enne, dopo un lungo interrogatorio in caserma durato tutto il giorno durante il quale non avrebbe fatto alcuna ammissione, è stato fermato per omicidio preterintenzionale. Questa mattina il fermo deve essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia, ascoltando familiari e vicini di casa per chiarire che tipo di rapporto ci fosse tra madre e figlio. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Marsala.