Ucciso in casa da fratello e amico

Un uomo è stato ucciso durante una lite in casa da due uomini che vivevano con lui, il fratello e un amico. I tre stavano cenando martedì sera quando è scoppiata una lite per futili motivi e Giuseppe Sgroi, 54 anni, residente a Cilavegna, in provincia di Pavia, è stato colpito a morte.

Qualche ora dopo il delitto, i carabinieri della Compagnia di Vigevano intervenuti nell'appartamento dopo una segnalazione telefonica, hanno fatto luce su un omicidio che ha scosso la tranquillità del piccolo comune lomellino conosciuto per la produzione di asparagi di qualità. Al termine di un lungo interrogatorio in caserma, S.M., 52 anni, incensurato, fratello della vittima e l'amico D.S.G., 34 anni, con precedenti penali, sono stati sottoposti a fermo su delega del pm di turno Valentina Terrile della Procura della Repubblica di Pavia.

Stando alle prime indagini, dopo una cena consumata in cucina sarebbe scoppiata una lite verbale tra i tre coinquilini. La discussione è presto degenerata in una colluttazione, nel corso della quale Sgroi è stato ripetutamente colpito in faccia con diversi pugni, che ne hanno provocato la morte. Quando sono intervenuti i carabinieri, nella notte, l'uomo era riverso sul pavimento della cucina con un evidente trauma facciale.

Per lui non c'è stato nulla da fare, le percosse non gli hanno lasciato scampo. All'interno dell'appartamento, completamente a soqquadro, con diverse suppellettili rotte e porte delle stanze distrutte, le uniche persone presenti, oltre alla vittima, erano i due uomini poi arrestati.