Liverpool, auto contro i tifosi: "Indaga l'antiterrorismo"

Sangue e terrore sulla parata della vittoria del Liverpool, la leggendaria squadra di calcio inglese che si è aggiudicata la premier League. Un'auto è piombata sulla folla dei tifosi che affollavano le strade del centro cittadino ferendo alcuni passanti prima di fermarsi ai margini della strada. La matrice dell'episodio non è ancora chiara. La polizia locale (Merseyside Police) in un comunicato iniziale ha fatto riferimento a una «collisione stradale», senza ipotizzare né escludere nulla, ma intanto al suo fianco è entrata in azione a scanso di equivoci anche l'antiterrorismo. Mentre il guidatore, un 53enne britannico residente nell'area metropolitana di Liverpool, è stato arrestato e resta in detenzione.

Vari testimoni hanno raccontato di aver avuto la percezione di un investimento «deliberato»: testimoniato dalle immagini dei video amatoriali girati sulla scena che mostrano il veicolo dirigersi a velocità sostenuta contro un blocco compatto di alcune decine di pedoni, travolgendone diversi alla cieca. Il primo ministro Keir Starmer, informato quasi in tempo reale, ha rivolto una dichiarazione al Paese: «Le scene di Liverpool sono spaventose, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti feriti o coinvolti», ha scritto, ringraziando gli agenti e i servizi di emergenza per la loro tempestività. Starmer ha fatto poi sapere di essere costantemente aggiornato sugli «sviluppi investigativi» assieme alla ministra dell'Interno, Yvette Cooper, ma ha chiesto anche di evitare congetture e di dare ai detective «il tempo d'indagare». L'episodio è avvenuto dopo le 18 locali, le 19 in Italia, mentre migliaia di fan del Liverpool F.C. si allontanavano inneggianti dopo aver salutato il bus con a bordo i loro beniamini. I primi resoconti descrivono l'orrore abbattutosi improvvisamente sulla festa, in un contesto innaffiato da fiumi di birra.

Fra urla, fuggi fuggi, sangue e persone per terra. Sul posto sono affluite numerose ambulanze e almeno un elicottero di pronto soccorso, oltre alle pattuglie della Merseyside Police e ad alcuni camion dei vigili del fuoco.